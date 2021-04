Una causa país al servicio de los colombianos

Los contextos más difíciles sirven para probar de qué se está hecho. Es el caso de Servientrega, que en medio de los desafíos de la pandemia, decidió ponerse del lado de los colombianos con nuevos servicios e innovadoras soluciones.



De hecho, la empresa aprovechó su capacidad operativa para reafirmar su compromiso por el país a través de su “Logística por la Vida”, asumiendo la enorme responsabilidad de distribuir las vacunas contra el Covid-19 a nivel nacional.



“Ha sido una tarea titánica que precisa de altos estándares para asegurar una óptima distribución y cuidado de las vacunas, las cuales transportamos por diferentes medios y en unidades especiales de empaque selladas, desde los ultracongeladores hasta los cuartos fríos de los departamentos y municipios”, explica Felipe Calderón, dinamizador de Logística Nacional de Servientrega.



La “Logística por la Vida” también cuenta con una ‘app’ propia para registrar los datos de la recolección y la entrega, y enviar una notificación a las gobernaciones cuando las IPS reciben las vacunas.



Adicionalmente, por medio de aliados como el Centro Holístico, Servientrega ha creado una Unidad Móvil de Vacunación con acceso especial para personas en situación de discapacidad.



Innovaciones con sentido humano

​

Asimismo, Servientrega ha puesto en marcha diversas soluciones para mantener los altos niveles de servicio para sus clientes en una situación tan complicada.



“Ha sido un reto enorme no solo a nivel nacional, sino también internacional. La caída del comercio global, las restricciones de movilidad, el cierre de fábricas, el desempleo y demás factores provocaron la subida de precios en fletes internacionales y el aumento de tiempos de entrega. Pero eso no nos detuvo”, afirma Calderón.



De esta manera, la empresa encaminó sus esfuerzos para innovar garantizando la calidad de su servicio y cuidando la salud de sus colaboradores, proveedores y clientes.



Para esto fue necesario trabajar de la mano con distintos actores. Desde el inicio de la cadena de abastecimiento internacional, se lograron negociaciones vitales con proveedores para mitigar el impacto de la subida de precios y tiempos, y para encontrar oportunidades en medio de la crisis.



Asimismo, la empresa escuchó a sus clientes para conocer sus nuevas necesidades en un contexto de toques de queda, restricciones viales y cuarentenas. “Esto nos impulsó a diseñar nuevas estrategias para asegurar la salud de las personas que participan a lo largo de nuestra cadena de abastecimiento, garantizando la calidad, los niveles de servicio, la sostenibilidad y la continuidad de la operación”, cuenta Calderón.



Lo anterior puede apreciarse en la llamada “última milla”, aspecto que Servientrega optimizó por medio de una economía colaborativa para fortalecer relaciones con sus proveedores y permitir que los procesos logísticos fluyeran con armonía.



Otra importante solución fue operar de forma segura en los Centros de Soluciones, por medio de la modificación de horarios, la implementación de nueva señalética y la distribución de kits de bioseguridad.



Igualmente, pensando en los clientes, se creó la solución “En casa con Servientrega”, que habilitó una línea telefónica 24/7 para que los clientes de todo el país pudieran programar sus recolecciones.



De esta manera, con más de 12.000 colaboradores, más de 8.000 centros de soluciones, más de 3.000 vehículos, presencia física en cinco países y una cobertura del 98 por ciento en el territorio nacional, la compañía implementó novedosas soluciones.



Logística con los mayores estándares



Otro eslabón que se reforzó fue la logística de almacenamiento para disminuir los costos, optimizar los tiempos y aumentar los niveles de servicio. Servientrega respondió a este reto modernizando y ampliando sus centros de distribución de clase mundial.



Estos cuentan con una capacidad instalada de más de 300.000 metros cuadrados y se encuentran estratégicamente ubicados en seis puntos clave: cinco en el país y uno en Miami.



Todo esto permitió a Servientrega brindar soluciones diferenciadoras para las necesidades de sus clientes, quienes, desde sus sitios de trabajo, pueden conocer el estado de sus pedidos de principio a fin y recibir un servicio de calidad.



“Transformamos la pandemia en oportunidad. Así, en un contexto de distanciamiento físico, hemos recurrido a la logística para unir a las personas y a las familias, no solo llevando paquetes, sino también entregando sueños, amores, ilusiones y esperanzas”, concluye Calderón.