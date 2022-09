Una cooperativa fuerte en beneficio de la comunidad

El 2022 aún no termina y JFK Cooperativa Financiera puede desde ya compartir los buenos resultados de su gestión, que los posiciona como una de las entidades financieras más sólidas y fuertes del país.

Con activos por 1.4 billones de pesos y un EBITA de 71.400 millones de pesos aproximadamente, la organización se ha preocupado por apuntarle a crecimientos institucionales rentables, que generen valor para sus más de 135.000 asociados.



“Nuestros indicadores, comparados con el sector financiero tradicional y con las otras cooperativas, son sobresalientes. Tenemos una solvencia del 59%, cuando el promedio del sector financiero no supera el 25%, y capital institucional superior a 799.000 millones de pesos, lo que nos permite tener un capital institucional suficiente para trabajar con recursos propios sin depender totalmente de las captaciones de nuestros asociados”, asegura Víctor Hugo Romero Correa, gerente general de JFK Cooperativa Financiera.



Lo anterior incrementa la rentabilidad de la empresa, cuyo Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) es del 500%, un porcentaje superior a la banca tradicional que lo mantiene entre el 150% y el 180%. Así mismo, si se analiza el Indicador de Cobertura de Cartera Morosa, que refleja las provisiones de la entidad frente a cada peso en mora, JFK Cooperativa Financiera supera tres veces la capacidad del sistema financiero colombiano al poder responder con 375 pesos por cada 100 pesos que un asociado puede adeudar con mora.



“Si bien hemos tenido un crecimiento importante de cartera en los últimos dos años, del orden de 410.000 millones de pesos, tenemos indicadores sanos del 4.6%, teniendo la mejor mora del sistema financiero incluidos los castigos de cartera”, explica Romero Correa.



Un comportamiento que además validan expertos, como la calificadora de riesgo Value and Risk Rating que a principio de año emitió concepto favorable sobre la probabilidad de pagar las obligaciones adquiridas en un lapso de 12 meses (calificación de corto plazo) o mayor a este (calificación de largo plazo). En el primer escenario, JFK Cooperativa Financiera recibió calificación 1+, la más alta posible; y en el segundo, obtuvo calificación AA+, la máxima que el sector cooperativo tiene en el país.



Se espera, al cierre del año, contar con 70.000 millones de pesos de excedentes, un resultado positivo dadas las buenas cifras también de crecimiento en asociados que superan con creces las registradas en el 2021. Como dice el Gerente General, “este año venimos disparados en crecimiento. A septiembre de 2022 tenemos 12.500 ahorradores nuevos, triplicando la cifra del año anterior”

Fortaleza financiera para todos

Una Cooperativa no solo hace intermediación financiera, es también la plataforma para el crecimiento social de las comunidades y el país. Ese compromiso lo tiene claro JFK Cooperativa Financiera, cuyo equipo de trabajo no solo se preocupa por ser financieramente fuertes, sino socialmente presentes.



Su Gerente General afirma que “ser fuertes y solventes nos permite tener mucho más dinero para redistribuir a todos los asociados y beneficiar a las comunidades en general. En el 2021, en beneficios sociales redistribuimos unos 30.000 millones de pesos”.



Esta cifra se traduce en alrededor de 13 beneficios, entre otros se destacan el no cobro del seguro de deudor, que cuesta al año unos 6.000 millones de pesos para la entidad; las solidaridades por calamidad doméstica de entre 1.5 a 6 millones de pesos en auxilios por asociado para un total de 6.000 millones de pesos al año, dependiendo lo que la persona necesite y correspondiente a sus aportes; el uso de la tarjeta débito con cero cuota de manejo y retiros gratuitos (primeras cinco transacciones), además de sorteos de 10.0000 auxilios educativos por valor de 5.000 mil millones de pesos en educación formal y no formal, o la inversión de 1.000 millones de pesos en licencias para estudiar virtualmente y que se traducen en 2.000 licencias para acceder a EDX, plataforma de educación online donde las mejores universidades del mundo ofertan sus cursos.



“Somos la Cooperativa que le apuesta más fuertemente a la transformación social a través de la educación y beneficios cuantitativos a nuestros asociados, lo que no sería posible si no tuviéramos una estructura financiera sólida. En JFK Cooperativa Financiera estamos comprometidos con la comunidad y la construcción de país”, concluye Romero Correa