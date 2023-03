“Somos conscientes de los beneficios de ser una empresa inclusiva y diversa, con énfasis en género, es así como las mujeres sienten el apoyo corporativo para su crecimiento profesional y personal”, explica Amit Batra, vice president & country head Colombia.



La compañía inició a principios de 2007, con el establecimiento de un negocio de abastecimiento y exportación de café. Actualmente, las mujeres desempeñan roles diversos, haciendo presencia en distintas áreas de la empresa, en posiciones de coordinación, operaciones, supervisión, gerencia, entre otros, “tenemos grandiosas colaboradoras como jefes de producción, por ejemplo, en las gerencias financieras, de recursos humanos y de sostenibilidad, y coordinando el área de calidades”, agrega.



La compañía, desde su casa matriz, se ha destacado siempre por su dinamismo, innovación, y por ser pionera en temas de importancia mundial como la inclusión de género. Es por esto, que hace 4 años iniciaron el programa de manera oficial sobre orientación y seguimiento desde el nivel central, y se generaron comités puntuales para el desarrollo de la agenda de IDE (inclusión, diversidad y equidad). Además, en su oficina de Bogotá, tienen una de los miembros del Consejo Regional de IDE para Olam (ofi) LATAM.



Estrategias de inclusión



En consecuencia, tienen políticas y programas, pero sobre todo, unas metas claras establecidas para la región y el país, como lo cuenta Batra, “hay que medir la gestión, y lo que se logra mediante esas políticas. Por ejemplo, unos de nuestros objetivos es que al 2025, el 35% de los cargos gerenciales estén en cabeza del talento femenino. Para ello, contamos con el comité de GROW (Globally Reaching Olam Women), nuestro programa de género, que es estrictamente para apoyo y desarrollo del talento femenino, y el Comité IDE que se enfoca más en la ejecución estratégica y el seguimiento a las metas trazadas en inclusión, diversidad y equidad”.



Así mismo, ofrecen un apoyo que se traduce en diferentes elementos o beneficios. Como primera medida está la formación, prioridad en su plan de beneficios. Tienen un programa de educación para mejorar las competencias de los colaboradores y motivar a que fortalezcan su perfil profesional mediante pregrados, posgrados, diplomados, etc. También, proveen entrenamientos personalizados en conocimiento del negocio, que son clave para crecer y hacer carrera en la compañía, “así hemos cultivado talento valioso en diferentes áreas, logrando que las mujeres vean a Olam Agro Colombia como una plataforma para desarrollar su potencial profesional y así alcanzar metas tanto laborales como personales. Tenemos numerosos ejemplos de mujeres que han sido promovidas una o varias veces desde su ingreso y han crecido exponencialmente en nuestra empresa”, recuerda.



Implementando estas iniciativas, han tenido grandes aprendizajes, resultado de los retos que han sorteado en el camino, “consideramos primordial llevar muy bien el mensaje a todo el equipo sobre la equidad y la inclusión, que no se malentienda. El reto es evitar que luzca como una desventaja para el talento masculino, o como una preferencia del femenino en una mera base de género, sino que se valoren las competencias y capacidades de todos, de manera justa”, aclara.



Por consiguiente, se llevan a cabo campañas de educación en sesgos, diseño de programas de mentoría y más beneficios especializados en inclusión de género. De allí, que su vice presidente & country head Colombia reconozca los valores identificados entre sus colaboradoras, “las mujeres de Olam Agro Colombia dejan su huella con disciplina, entrega, gran sentido de pertenencia, perseverancia, e innovación”.



Cultivar, atraer y retener talento



Para el 2030, tienen la meta de lograr que el 50% de las posiciones gerenciales estén en cabeza de mujeres. Para esto, siguen trabajando, apoyando y estructurando día a día los procesos para cultivar, atraer y retener el talento femenino en todos los niveles, “hemos logrado un crecimiento interno en el tema de inclusión, diversidad y equidad. Sentimos que la pertenencia y la motivación se han fortalecido en nuestro ambiente laboral. Ha sido un proceso muy gratificante que nos seguirá llevando aún más lejos”, finaliza el vice presidente & country head Colombia, compañía certificada como Great Place To Work.