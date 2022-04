Una opción con más enfoque en financiamiento

Desde 2019, las empresas de todo el mundo se han visto sacudidas por una pandemia sin precedentes. Para hacer frente a la falta de crédito bancario y a otros problemas de liquidez, muchas pymes han recurrido al factoring de facturas para proteger su tesorería y sobrevivir a la crisis.

El factoring permite a las empresas disponer de efectivo inmediato sobre facturas cuyo pago total o parcial vence meses después. Las PYME pueden hacer esto sin afectar a su calificación crediticia y a menudo en situaciones en las que los bancos pueden no estar dispuestos a ofrecer préstamos.



El factoring de facturas puede proporcionar una financiación de hasta 10 millones de dólares y se ha hecho cada vez más popular en toda América Latina porque proporciona dinero en efectivo y protección contra el impago de las facturas, algo especialmente beneficioso para los proveedores que hacen tratos con nuevos compradores. Sólo en Colombia, según un reciente reporte de “Factors Chain International” el volumen de operaciones de factoring ya ha crecido hasta los 5,525 millones de dólares anuales y se prevén nuevos aumentos.



La industria moderna del actoring incluye ahora empresas fintech junto con instituciones más tradicionales. Las fintech aceptan solicitudes de financiación en línea y a menudo son más eficientes y fiables que los bancos. Cada vez son más las Pyme que recurren a las plataformas fintech en línea para obtener financiación porque suelen ser rápidas y menos restrictivas que las alternativas. Algunas fintechs, por ejemplo, están dispuestas a financiar acuerdos comerciales internacionales para empresas más pequeñas y nuevas que tienen un historial comercial más corto, exactamente el tipo de solicitudes de crédito con las que los bancos tienden a ser cautelosos.



Las fintechs emplean una combinación de tecnología avanzada y experiencia comercial que les permite ofrecer financiación rápida a las Pyme en las cadenas de suministro globales. Esto significa que los proveedores pueden desbloquear el capital circulante en cuestión de días en lugar de meses.



Un ejemplo de esta nueva raza de factores de facturación ágiles es Stenn, una fintech con sede en Londres que se encuentra entre las 200 primeras de la lista del FT de las empresas europeas de más rápido crecimiento para 2022. Stenn opera en 74 países y llegó a Colombia el año pasado, respaldada por un récord de financiación de 5,000 millones de dólares en acuerdos comerciales desde 2015.



Hay varias diferencias clave entre los préstamos bancarios y el factoring de facturas. La primera es la rapidez; el crédito bancario suele requerir estudios, aprobaciones y retrasos que pueden llevar meses, mientras que el factoring puede convertir las facturas en efectivo casi inmediatamente.



La segunda es la comodidad; las empresas de factoring, especialmente las fintech, fomentan las solicitudes online que pueden realizarse desde cualquier parte del mundo.







A continuación, la seguridad. Las empresas de factoring suelen ofrecer protección contra el impago de las facturas que financian, algo que suele negociarse por separado en las entidades bancarias. Esto significa que los proveedores no tendrán que reembolsar su financiación de facturas, aunque el comprador no pague. Si el comprador no paga, el factor de facturación asume el riesgo.



A principios de 2022, Stenn anunció su alianza con BritCham (Cámara de Comercio Británica-Colombiana) con el objetivo de apoyar y promover las pequeñas y medianas empresas exportadoras colombianas. Este apoyo llega en un momento clave en el que muchas empresas exportadoras necesitan ayuda para sus operaciones en el exterior. Sobre esta alianza el Gerente de Mercadotecnia de Latam en Stenn International y el Director Ejecutivo de BritCham Colombia, comentan lo siguiente:



Javier Antonio Fernandez Garzon, gerente de marketing de Latam en Stenn International dice: 'Entendemos la importancia e influencia de Colombia en el mundo, la diversidad de sus productos, su posición geográfica y la cantidad de pymes que aportan a su PIB, Sabemos que este 2022 el crecimiento de la economía del país está muy por encima del intervalo previsto, y esto en parte está impulsado de forma significativa para el crecimiento en temas de comercio internacional. Colombia es un país de grandes oportunidades económicas, donde Stenn puede apoyar a través del factoring internacional a muchos empresarios. Con la alianza con BritCham Colombia, estamos seguros de que podemos cumplir ese objetivo, y nos posicionamos como un gran referente en servicios de factoraje internacional digital en este gran mercado.”



Michael H.C. Phillips, director ejecutivo de BritCham Colombia dice: “Estamos muy emocionados de comenzar a trabajar con la firma reconocida internacionalmente, Stenn International. Esta nueva alianza es evidencia del interés de muchas empresas del Reino Unido en invertir en el mercado colombiano, y nos alegra saber que Stenn ha elegido a BritCham como su aliado para este nuevo desafío. Juntos estaremos trabajando para fortalecer los procesos de comercio internacional en Colombia en beneficio de empresas y empresarios de ambos países”.





Por otra parte, el Embajador del Reino Unido en Colombia, Colin Martin-Reynolds CMG, añadió:



“Me complace ver cómo cada día estrechamos las excelentes relaciones comerciales que existen entre Colombia y Reino Unido; en especial, en esta oportunidad me siento muy orgulloso de saber que a través del Departamento de Comercio Internacional de la Embajada Británica en Colombia estamos apoyando a organizaciones británicas para que generen vínculos con pequeñas y medianas empresas en el país, que son fundamentales para el desarrollo económico.

La llegada de la FinTech Británica, Stenn International, brindará facilidades en el mercado Colombiano a las pymes que deseen exportar.”





El factoring de facturas es una nueva opción de financiación que permitirá a muchas empresas colombianas descongelar su capital y crecer más rápidamente sin necesidad de crédito bancario. Es un salvavidas vital para muchas empresas tras las exigencias de la crisis de COVID-19.



