Universidad de los Andes ayuda a los mejores estudiantes del país

Como plan para apoyar financieramente a los mejores estudiantes de Colombia que cuentan con excelentes promedios académicos, nació dentro de la Universidad de los Andes 'Quiero Estudiar', un programa para impulsar la formación de profesionales que aporten al crecimiento y desarrollo del país.

Quiero Estudiar es una cadena en la que unos y otros se comprometen a trabajar por una Colombia con más oportunidades de acceso a la educación superior. Este programa revolucionario de apoyo financiero, ofrece oportunidades de estudio a jóvenes talentos colombianos, entre 16 y 21 años, que no cuentan con recursos económicos suficientes para el pago de su matrícula.



«Mi papá y mi mamá son profesionales, ambos, entonces digamos que incluso desde mucho antes yo sabía que iba para la universidad, que el enfoque era buscar cuál universidad. Digamos que lo que yo siempre sabía era que tenía que tener muchas opciones y ahí sí decidir, pero mi papa siempre me dijo: “usted va para los Andes, no importa cómo hagamos, nos endeudamos, lo que sea, pero usted va a estudiar en los Andes”», comenta Sergio Velázquez, estudiante de maestría en Ingeniería de Software.



Este programa cuenta además, con un modelo innovador y autosostenible, creado a la luz de valores como la reciprocidad y la solidaridad, donde los estudiantes ayudan a otros jóvenes, aportando un porcentaje de sus ingresos, durante un tiempo, una vez estén trabajando.



“La mejor inversión que puede hacer una sociedad es coger uno de esos muy buenos estudiantes que terminan bachillerato y que no hubieran entrado a la universidad, y que entren a una muy buena universidad. Es que el futuro del programa depende de ellos, no de la universidad. La Universidad lo que hizo fue conseguir personas generosas que financien su paso mientras ellos se vuelven productivos, y pueden empezar a devolver para que otros estudiantes se beneficien”, afirma Pablo Navas Sanz, rector de la Universidad de los Andes.



Pero, ¿cómo funciona? Cubre hasta el 95 por ciento de la matrícula semestral durante toda su carrera. Una vez se gradúa, el estudiante se compromete a devolver el 20 por ciento de sus ingresos por el doble del tiempo que disfrutó del beneficio; los recursos aportados por los graduados serán utilizados en la misma modalidad para que otros estudiantes puedan ser apoyados.



“Nosotros lo que estamos haciendo es solucionándoles su liquidez por un tiempo mientras tienen los recursos para pagarse su educación”, concluye Navas Sanz.



Al día de hoy, Quiero Estudiar tiene 817 estudiantes activos y ha graduado a 787 jóvenes en distintas carreras, por lo que ha sido reconocido por Xposible Colsubsidio por demostrar que Xposible financiar solidariamente la educación de los mejores estudiantes del país. Si quieres conocer más de este proyecto mira el siguiente Video: Quiero Estudiar - Universidad de los Andes



