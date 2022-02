Universidad Externado: “55 años marcando la historia en la contaduría"

Mucho ha cambiado desde la antigüedad hasta hoy, la forma en que la humanidad ha llevado el registro de sus recursos. sin embargo, prevalece el valor y la importancia que, para la gran mayoría, sino para la totalidad de oficios y disciplinas de nuestra sociedad representa el saber cuánto se tiene. Quienes se dedican a la disciplina contable, en la actualidad entre sus más importantes virtudes suman la de aportar transparencia y efectividad a la totalidad de actividades, negocios y a la economía en general.

Hoy, el contador es reconocido como uno de los más importantes profesionales en cualquier compañía e institución y en la mayoría de ellas ocupa un asiento en el lugar de sus más altos ejecutivos, lo cual ha requerido el esfuerzo constante y decidido de miles de ellos y de importantes instituciones como la Universidad Externado en donde la enseñanza de esta profesión se remonta a hace 55 años cuando se creó la Facultad de Contaduría Pública, hecho que incluso antecede a la fecha misma en que se estableció en 1975 durante la Reunión Nacional de Juntas Directivas de Agremiaciones de Contadores de todo el país, en la que se aprobó el Día del Contador en reconocimiento para quienes desempeñaban y desempeñan hoy esta importante tarea.



Desde 1967 cuando la Universidad Externado de Colombia creó el programa de Contaduría como departamento adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas, pasando por 1987 cuando lo llevó a ser una facultad con autonomía propia, circunstancia que le permitió lograr un crecimiento y posicionamiento rápido en el ambiente nacional e internacional. Esta importante y reconocida facultad cuenta con más de 7.523 egresados, siendo tan destacada la formación que en materia, allí se imparte que cuenta entre ellos con Diego Fernando Quijano Vivas, profesional que ha sido ampliamente reconocido y catalogado como “el primer millennial CEO de una firma de servicios profesionales en el país”, tras ser nombrado presidente de BDO una de las compañías de consultoría y servicios profesionales mejor valoradas en el mundo según el Brand Finance Global 500.



En este sentido para Diego, egresado de la promoción 2009 de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia y quien tiene 35 años, de los cuales suma más de 15 de experiencia, en los que ha logrado alcanzar una de las posiciones más importantes a nivel nacional para un contador. La formación académica, profesional y el conocimiento que la Universidad Externado de Colombia le trasmitió ha sido fundamental a lo largo de toda su trayectoria profesional, pero en especial al momento de asumir este año el enorme reto de dirigir una compañía con un plan de crecimiento que hoy se ve reflejado no solo en cifras, con una facturación superior a los $45.000 millones, sino también en los 500 profesionales que hacen parte de la firma y en la calidad del servicio ofrecido a los cerca de 800 clientes que posee.



“El programa académico de Contaduría Pública aportó en mí, no solamente de unas competencias técnicas que me hicieran un contador Público con excelencia profesional, sino que también aporto particularmente en la formación de habilidades blandas entre ellas, el liderazgo que me permiten diferenciarme en el desarrollo profesional del día a día, en ese sentido entonces un programa que no únicamente realza la técnica contable sino particularmente el análisis y la formación de criterio hace de mi un mejor profesional”, recuerda Diego Quijano, presidente de BDO.



Diego Quijano, presidente de BDO Universidad Externado

Por otro lado, el egresado mencionó que: “el hecho de poder entender las problemáticas contextuales, es decir a través de los problemas que enfrenta una sociedad, permite que la forma en que se aplica la profesión, sea más acertada porque se entiende mejor el mercado, la sociedad y el medio ambiente”.



“El haber estudiado mi programa de pregrado en Contaduría en el Externado aportó en gran medida para poder llegar a ser hoy presidente de la firma BDO, esto gracias a las experiencias de los profesores, compañeros y a la academia en general que permite desempeñarse de una manera diferenciadora como profesional. Así mismo, poder llegar a BDO a ser presidente, implica una gran responsabilidad social, por cuanto hay un compromiso con el talento de BDO, con la sociedad colombiana, con el mercado de empresas en el país y con el medio ambiente; todos estos principios han sido formados desde la Universidad”, afirmó el presidente de BDO.



Adicionalmente, destacó que “la formación en valores que entrega el programa, porque gran parte de las problemáticas que están viviendo los profesionales de la Contaduria Pública están alrededor de la ética y la independencia; el Externado a partir de su misión propende por una formación integral en valores. Esto nos diferencia a los profesionales externadistas”.



Finalmente, Quijano Vivas enfatizó el liderazgo que desde la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado se está llevando a cabo para encaminar esta profesión al siguiente nivel, siempre manteniéndola en una profesión de éxito y sostenible.



De igual forma la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Externado de Colombia, se une a la celebración del Día del Contador y felicita a los profesionales en Contaduría Pública, egresados, docentes y comunidad académica de esta casa de estudios.



¡Feliz día del Contador Público!