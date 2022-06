Valor compartido, la estrategia para construir comunidad

La diversidad hace referencia a todas aquellas características que hacen únicas a las personas: su identidad, sus creencias, sus preferencias y su visión particular de sí misma, de la vida y de quienes le rodean; la inclusión, por su parte, se trata de aplaudir la diferencia, integrándola de tal manera que cualquier individuo -sin distinción alguna- goce de las mismas oportunidades, derechos y opciones.

Juntas, la diversidad y la inclusión crean organizaciones poderosas y resilientes, que conciben a las personas como lo más valioso y, por consiguiente, les permiten desarrollar todo su potencial.



En Brigard Urrutia y Brigard Castro, la diversidad es fuente de creatividad, innovación e intercambio de ideas que agregan valor al entorno. Justamente, las firmas se han construido a partir de la diferencia para ser sostenibles en el tiempo y contribuir a la generación de valor: para sus colaboradores, para la comunidad, para el medioambiente, para el país, y para nuestros clientes.



Irma Rivera Ramírez, socia de las áreas de Litigios, Arbitraje e Insolvencia, Seguros y Reaseguros y líder del programa de Valor Compartido de Brigard Urrutia, y Andrés Morales Lara, socio y director ejecutivo, comparten los buenos resultados y aprendizajes de las firmas en su camino para ser un lugar más diverso e inclusivo.



Hablar de diversidad e inclusión es, en últimas, hablar de valor compartido. ¿Cuál es la estrategia de Brigard Urrutia y Brigard Castro?



Irma Rivera: Brigard Urrutia y Brigard Castro cuentan con el programa de Valor Compartido, la estrategia que enmarca nuestro propósito de mejorar las condiciones ambientales, sociales, económicas y legales del país, permitiéndonos generar mayor cercanía con nuestra gente, los clientes y la comunidad desde 4 ejes que guían nuestro actuar: educación, ambiente, reconciliación, y diversidad e inclusión.



La estrategia engloba acciones que van desde el trabajo que realizan nuestros profesionales de manera voluntaria y sin retribución a personas que necesitan asistencia legal y profesional; hasta el trabajo para alcanzar la neutralidad de carbono en las firmas y el trabajo constante a través de un comité de diversidad e inclusión.



En su opinión, ¿cuál es la mejor definición de una firma de abogados diversa e inclusiva?



Irma Rivera: una organización diversa e inclusiva parte de la diferencia para potencializar lo mejor de las personas y emplear sus fortalezas hacia una causa común: generar valor en la comunidad y construir país.



Asimismo, una firma diversa e inclusiva se apoya no solo en abogados sino en profesionales de otras áreas con edades, género, religión, etnia u orígenes distintos, que contribuyen desde sus experiencias de vida a la construcción de futuro. Aquí trabajamos para escuchar a todos y que todos tengan una voz, sin distinción alguna, somos una firma de puertas abiertas.



Una organización que cree en la diversidad y la inclusión debe reconocer lo que es la humanidad: personas únicas con capacidades y experiencias diferentes, que pueden unirse y trabajar por causas comunes, en un entorno de generosidad recíproca.



Irma Rivera Brigard Urrutia

¿Por qué Brigard Urrutia y Brigard Castro son firmas diversas, equitativas e inclusivas?



Andrés Morales: algo muy relevante es que en las firmas hemos logrado entender la riqueza de la diversidad para avanzar, mientras mejoramos nuestros procesos y transformamos nuestra cultura. Hay una solidaridad, un cariño y una empatía que promueve esa diversidad, que nos deja desarrollar el mayor potencial.



Eso sí, creemos que el trabajo en temas de diversidad e inclusión no puede quedarse en palabras, requiere de cambios y acciones que sean medibles y que produzcan resultados.



En el Comité de Diversidad e Inclusión, hacemos de la diversidad y la inclusión un tema transversal en la organización, que cobija todos los procesos, políticas y el actuar del día a día. Hemos implementado políticas de compensación y desarrollo profesional que garantizan igualdad salarial, así como igualdad en oportunidades de crecimiento y desarrollo al interior, sin ningún tipo de distinción.



¿En qué áreas o aspectos están trabajando en relación con equidad de género?



Andrés Morales: estamos trabajando activamente con ‘Equipares’, la iniciativa del Ministerio del Trabajo y el PNUD que reconoce a aquellas organizaciones con un Sistema de Igualdad de Género. Todos los días estamos buscando cómo seguir evolucionando para satisfacer las necesidades de aquellos vinculados con Brigard Urrutia y Brigard Castro. En la misma línea, contamos con políticas para prevenir el acoso laboral y hemos iniciado procesos de capacitación constante en temas de género, sesgos inconscientes, comunicación incluyente, liderazgo para la diversidad, entre otros asuntos. Nuestros clientes son y serán grandes aliados en estos temas, pues varios de ellos generosamente han compartido sus experiencias y nos han ayudado a seguir mejorando cada día.



¿Cómo ha sido su experiencia particular en relación con las iniciativas de diversidad e inclusión de las firmas?



Irma Rivera: He visto la evolución y el interés de las firmas en transformarse para promover la equidad e inclusión de todos aquellos que hacemos parte de estas.



Las firmas entienden que las personas que hacen parte de las organizaciones tienen diferentes visiones de cómo desarrollar su vida. Sin importar sus elecciones, se busca que, acompasado con los principios y valores de nuestras organizaciones, se creen herramientas para apoyar y hacer posible los distintos proyectos de vida.



¿Qué reflexiones compartiría con las organizaciones que quieren dar el paso y transformarse en temas de diversidad, equidad e inclusión?



Andrés Morales: Las empresas que quieran dar el paso y hacer de la diversidad, equidad e inclusión una filosofía, deben tener en cuenta:



• Tener una mente abierta frente al cambio y la motivación para asumir un nuevo reto que va a transformar su cultura y procesos internos.



• La organización debe estar abierta para crear y promover espacios innovadores en donde se generen las condiciones necesarias para fomentar la creación de iniciativas relacionadas con la diversidad y la inclusión.



• Definir objetivos y metas claras, que sean medibles y que puedan adaptarse a los intereses y necesidades de la comunidad interna y externa, respetando los valores y principios que nos hacen ser quienes somos.