Vamos por las Pyme que más crecen en Colombia

Se acabó la época de los cuadros en Excel para administrar los inventarios, la imputación manual de registros contables, los desprendibles de papel para certificar el pago de la nómina y la gestión obsoleta de cartera. En plena era digital todo se unifica en estas tres letras: ERP (Enterprise Resource Planning) o Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales.



Aunque abordar el tema en Colombia era parte de un concepto etéreo o lejano para las Pyme, a raíz de procesos como la facturación o la nómina electrónica hoy es una realidad latente, una necesidad inaplazable y si bien la oferta es amplia en el mercado, ya empiezan a destacarse alternativas accesibles que ofrecen, no solo tecnología, sino un servicio cercano y permanente a emprendedores y empresarios de todos los tamaños.



Uno de ellas es Loggro, un ERP nativo digital que ya cuenta con más de 15.000 usuarios en Colombia y que, en palabras de su gerente Alejandro Vásquez Aramburo, se destaca por abarcar un mayor número de procesos críticos para las Pyme, acompañándolas de manera flexible desde su inicio como emprendimiento hasta su etapa de maduración.



¿Cuál es la promesa de valor que ofrecen?



Loggro pertenece a las soluciones de negocio tipo “SaaS” o “Software as a Service”, fundamentadas en un modelo que, al ser en arriendo mensual, es de bajo riesgo y bajo costo para el empresario. Creamos la aplicación para que tanto los nuevos emprendedores como las Pyme más maduras puedan establecer una base digital para organizar y apalancar su crecimiento, porque nuestra herramienta ERP en la nube procura que un negocio pueda operar procesos básicos y críticos como su contabilidad, POS o inventarios, de manera transversal e integral.



¿Cuáles son las herramientas del ERP?



Además de la nómina y facturación electrónica, Loggro permite enviar cotizaciones, hacer seguimiento al historial de los clientes, gestionar la cartera, manejar los inventarios, conocer la posición de la liquidez de la compañía, operar la nómina, calcular la contabilidad y que todo lo que ocurre en la empresa quede plasmado en tiempo real, en decenas de informes de ventas, logísticos y financieros. Además, es una aplicación fácil de usar, intuitiva, que brinda datos al empresario en tiempo real, para tomar mejores decisiones.



Un software de este tipo es esencial para crecer pues no solo le muestra al empresario en dónde está ganando dinero, dónde está perdiendo y cuáles son las áreas a mejorar, sino que también estandariza los procesos, los organiza y permite que se clarifiquen las responsabilidades y los accesos a la información a través del control de roles y permisos.



¿La operación remota es su ventaja competitiva?



Salvo casos de empresas muy grandes, con recursos para operar sus propios centros de datos, la aproximación más efectiva y costo-eficiente para una Pyme, es la nube. Productos como Loggro le quitan muchos costos y dolores de cabeza al empresario porque son de acceso inmediato desde cualquier lugar, se implementan rápidamente, crecen en capacidad con el modelo de negocio y respaldan los datos en una infraestructura de clase mundial.



¿Cómo opera el respaldo posventa de la marca?



En la mayoría de nuestros planes el cliente se puede conectar con nuestra mesa de ayuda a través de un chat personalizado y agendar una conversación o video llamada para resolver sus dudas o inconvenientes. Además, ofrecemos acceso ilimitado a la Universidad Loggro, que es un sitio que alberga videos y decenas de instructivos sobre mejores prácticas para el uso eficiente de la aplicación.



¿Qué público objetivo atienden?



Loggro opera en todo el país con decenas de verticales de industrias, tanto del sector real como de servicios, puesto que los procesos que maneja son de propósito común para múltiples empresas. Creamos nuestra herramienta para los empresarios que quieren estar más cerca de las cifras de su negocio utilizando un software intuitivo y amigable, y también trabajamos con los contadores, que son uno de nuestros grandes aliados y nos aprovechan como herramienta para asentar todas las transacciones de sus clientes y elaborar los informes para los socios y entes de control como la DIAN o Supersociedades.



¿Cómo implementan la nómina electrónica?



La DIAN ha determinado la obligatoriedad de la Nómina Electrónica para empresas en Colombia a partir de un empleado y con fechas de implementación en el 2021. A través de ella, enviarán a la DIAN una vez al mes un documento electrónico equivalente, que contiene lo pagado a sus empleados. Será un procedimiento muy importante, pues quienes no lo hagan no podrán deducir los sueldos pagados como un costo.



Como proveedor tecnológico estamos en capacidad de atender esta necesidad, tanto para usuarios pequeños como grandes. Incluso, vamos más allá con módulos avanzados que despliegan una herramienta de operación y liquidación de nómina en la nube, que luego transmite a la DIAN la Nómina Electrónica.



¿Los empresarios comprenden que la digitalización es inminente?



Tanto la pandemia como la reciente normatividad expedida por la DIAN (Factura Electrónica y Nómina Electrónica) han acelerado la digitalización de las Pyme. Muchas empresas de todos los tamaños se vieron obligadas a utilizar herramientas en la nube para sobrevivir al “trabajo desde casa”, mientas que otras lo hicieron para cumplir con la exigencia legal.



Lo interesante es evidenciar como, quienes comenzaron tímidos o por obligación, pronto se dieron cuenta de que las herramientas de gestión empresarial son amigables, económicas, no requieren infraestructura especializada y sobre todo, permiten que el empresario tenga más información actualizada para tomar mejores decisiones.



Actualmente la tecnología ha derrumbado la mayoría de las barreras que alejaban a las Pyme de la digitalización. Fueron revaluados el costo, la seguridad, velocidad o implementación para excusarse y continuar aplazando los procesos de digitalización. Es hora de dar el paso de la mano de compañías como Loggro, que fueron creadas para acompañar en estos procesos a todas las Pyme del país.



