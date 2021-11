¿Verdad o mito? Lo que debe saber sobre el consumo de grasas

La grasa, al igual que el agua, es un componente esencial en nuestra alimentación. Dependiendo del tipo de grasas, estas van a fortalecer o suplir necesidades en diferentes partes del cuerpo.



Fuentes como Medline Plus, un sistema informativo de salud producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, y el portal Cuida tu vida aseguran que, junto con un estilo de vida saludable y una dieta balanceada, un consumo adecuado de grasas nos ayuda a mejorar las defensas y la calidad de la piel, a que tengamos más energía para nuestras actividades diarias, a absorber vitaminas y a que nuestro metabolismo funcione correctamente.



Para los expertos en nutrición es evidente que las grasas son una fuente importante de energía para el cuerpo y claves para regular los procesos de inflamación, la producción de hormonas, la estructuración de las paredes celulares y el tejido neuronal, así como la señalización del sistema inmunológico.



Además, cuando se requiere suplir necesidades específicas al ser deportista de alto rendimiento, estar en embarazo, haber tenido un tratamiento prolongado con antibióticos, sufrir de depresión, insomnio o haber pasado mucho tiempo en hospitalización, consumir grasas específicas puede ayudar a reparar los sistemas alterados y brindar la energía para que el cuerpo trabaje, según las nutricionistas españolas Carlota Reviriego y Mónica Carreita.



La fuente de grasas saludables dependen de la variedad de grasas que contengan, así lo han expuesto medios como Medline Plus, Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y medios de comunicación como BBC Mundo. Los huevos, por ejemplo, tienen fosfolípidos (los lípidos que conforman el cerebro) que no están en otros alimentos; el queso y la mantequilla tienen grasas que favorecen la microbiota, algunas semillas y aceites de semillas (linaza y chía) contienen ácidos grasos esenciales, y los aceites de oliva y coco tienen ácidos grasos fundamentales para el suministro de energía para el cerebro. Alimentos como el aguacate y la macadamia aportan grasas que ayudan a controlar los niveles de azúcar; y las grasas animales, incluido el colesterol, mejoran los sistemas hormonales y los tejidos.



De acuerdo con el Equipo de Investigación y Desarrollo de Alianza Team, organización multilatina y líder en el sector de los lípidos, nutrición y panadería congelada, algunos tipos de grasas inclusive benefician la salud cardiovascular, ya que ayudan a disminuir el colesterol y pueden favorecer el funcionamiento del cerebro al garantizarle la energía necesaria para sus labores, al tiempo que colaboran en la absorción de calcio e impulsan la síntesis de hormonas.



Según la FAO, los adultos deben incorporar en su dieta como mínimo un 15%, entre 3 y 4 cucharadas de aceite, de grasas totales, las cuales incluyen ácidos grasos esenciales como el Omega-3 y vitaminas A, D, E y K. “El Omega-3, por ejemplo, es importante para mantener la estructura celular, mejorar la absorción de vitaminas y producir moléculas que regulan procesos del corazón, del cerebro y de las defensas”, precisa el Equipo de Investigación y Desarrollo.



¿Las grasas son malas para la salud?



Hace unos años se creía que las grasas, por aportar más calorías que los carbohidratos y las proteínas, eran las responsables de la obesidad; y que algunos tipos de grasas, como las saturadas, podían aumentar el riesgo de enfermedades. Sin embargo, cuando se recomendó reducir o eliminar las grasas, se incrementó la ingesta de carbohidratos y azúcares, impactando las cifras mundiales de obesidad.



Durante el embarazo, el consumo de grasas es importante para el desarrollo fetal e inclusive puede prevenir a la madre y al del feto de presentar enfermedades futuras. Durante la lactancia aportan la energía para que la madre produzca la leche necesaria y los ácidos grasos son esenciales para el desarrollo del cerebro, la visión y los órganos.



En términos generales, las grasas o lípidos contribuyen con los siguientes beneficios cuando se consumen en cantidades adecuadas: aportan energía para realizar funciones corporales, ayudan a la formación de hormonas y sustancias necesarias para el adecuado funcionamiento del cuerpo, aportan los ácidos grasos esenciales para que el cuerpo desarrolle sustancias que previenen algunas enfermedades, como diabetes, cáncer y enfermedad cardiovascular, y posibilitan la absorción de vitaminas liposolubles, como las de A, D, E y K.



Igualmente, contribuyen al desarrollo y mantenimiento de las funciones cerebrales, ayudando al aprendizaje, concentración y memoria, mantienen la temperatura corporal, y permiten mantener la composición corporal adecuada, es decir, que los niveles de músculo y grasa en el cuerpo sean equilibrados.



¿Debo dejar de comer grasa si quiero bajar de peso?

​

Las personas con sobrepeso requieren de grasas para poder perder peso. Si la grasa se retira de una dieta, el organismo compensa esta deficiencia aumentando las “ganas” de comer alimentos ricos en carbohidratos y azúcares, ocasionando una ganancia de tejido adiposo. Lo que se requiere es cambiar los hábitos de alimentación, seleccionando apropiadamente los alimentos en proporciones adecuadas e incrementando la actividad física.



Eliminar completamente el consumo de grasas genera cambios drásticos en el cuerpo humano: el metabolismo funciona más lento y el cuerpo empieza a generar reservas, se puede presentar deficiencia de vitaminas liposolubles A, D, E y K, en el largo plazo es posible que aparezcan enfermedades como osteoporosis y alergias, entre otras, y nos sentiremos más tristes, cansados o incluso irritados, ya que la ausencia de grasas altera algunos sistemas hormonales.



¿No existen grasas saludables?



La evidencia científica permite afirmar que todas las grasas naturales son saludables si se incluyen en la dieta en la cantidad y en la combinación adecuada. Las semillas de chía y linaza, los frutos secos como maní, nueces, almendras y algunas frutas como el aguacate, el coco, los cítricos contienen grasas muy saludables.



Se recomienda también incluir en mayor proporción grasa de origen vegetal, como aceites de oliva, coco, linaza, nuez. Las grasas de origen animal contenidas en pescados, pollo, carne de cerdo, algunos cortes de res y en el huevo aportan beneficios importantes para la salud.



Es importante tener en cuenta que se limiten a menos del 10% de calorías diarias -2 cucharaditas que puedes encontrar consumiendo en un día por ejemplo una porción personal de carne, unas galletas y un lácteo-, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La grasas son necesarias para el ser humano y todas cuentan con diversos beneficios. En el país, el Estudio Colombiano de Perfiles Nutricionales, COPEN, de 2018, un proyecto dirigido por la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes y ejecutado por el Centro Nacional de Consultoría encontró que los colombianos tienen una ingesta desbalanceada de grasas, de manera que es importante que se cumplan con las recomendaciones de consumo de cada tipo de grasa, sin reducir la ingesta de estas en general.



Oferta saludable



En esa línea, Alianza Team tiene el compromiso de ‘Alimentar un mejor mañana y contribuir al equilibrio alimenticio’, por lo que creen que la investigación y la innovación son claves para desarrollar productos nutritivos, saludables y sostenibles y, en consecuencia, anualmente destinan el 2% de sus ventas a labores de investigación y desarrollo.



“Hemos trabajado en la reformulación de varios productos, garantizando la mejora de nuestro portafolio en estándares de nutritivos. Por ejemplo, en 2020 dejamos de utilizar antioxidantes artificiales como el TBHQ en la línea de aceites Olivetto y en el nuevo aceite Gourmet Frito Experto, y redujimos el sodio de la fórmula de las margarinas Campi en un 50% conservando el mismo sabor”, puntualizan los miembros del Equipo de Investigación y Desarrollo de Alianza Team.



De igual forma, realizan investigación aplicada, lo que a nivel científico les ha permitido identificar los beneficios de los lípidos en diferentes frentes de salud, como es el efecto benéfico de lípidos no convencionales en la prevención de diabetes tipo II y la protección del hígado.



“Estamos convencidos de que por medio de la pedagogía sobre las grasas podemos enseñar y transmitir a los colombianos sus beneficios y recomendaciones de consumo y, de esa manera, seguir contribuyendo a una adecuada alimentación. En Alianza Team hay un equipo especializado en el entendimiento de los lípidos y la función que ellos cumplen en nuestro organismo, el cual trabaja todos los días para que vivamos mejor, para ofrecer alternativas que mejoren la alimentación y, por lo tanto, una mejor vida, a través de productos y soluciones que generan bienestar”, recalca el Equipo de Investigación y Desarrollo de la compañía.





*Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer recomendaciones sobre salud. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.