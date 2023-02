Vitálea: la nueva generación de servicios de diagnóstico oportuno

El término 'healthtech' se creó con el objetivo de clasificar a aquellas startups que al unir sus servicios en salud con la tecnología, buscan crear un ecosistema que les permita poner al cliente en el centro, brindándole una mejor experiencia y atendiéndolo de una manera más ágil y oportuna. De hecho, a nivel nacional, según Forbes Colombia, en el país existen aproximadamente 106 empresas¹ con este enfoque.



En medio de ese contexto, Vitálea inició sus operaciones en el año 2019 con la intención de innovar y transformar la experiencia de los colombianos a la hora de cuidar su salud. La empresa les entrega, bien sea en sus sedes o a domicilio, un robusto portafolio de pruebas diagnósticas, que les permite identificar diversos indicadores sobre su cuerpo que resuelven dudas acerca del estado de su salud según diferentes factores: edad, sexo, antecedentes familiares e incluso dudas puntuales sobre órganos en específico.



Vitálea aprovecha la experiencia de más de 35 años del Laboratorio Clínico Colcan convirtiéndose en su marca de servicios preferenciales para ofrecer, por medio de un amplio portafolio, la posibilidad de tomarse exámenes sencillos de rutina o especializados que requieren de tecnología de punta, todo en un mismo lugar y haciendo fácil el proceso usando la omnicanalidad.



“Muchas veces, las personas han dejado pasar pequeñas alertas de sus cuerpos, tienen ciertas dudas o intenciones de prevenir algo que le pasó a un familiar o un amigo, pero encaminarse en el sistema de salud sin síntomas claros, no es sencillo. En Vitálea tenemos paquetes de exámenes a un precio justo que les dan herramientas para entender preventivamente variables de sus cuerpos y tomar acciones orientadas o sugeridas por nuestro equipo médico”, afirma Diana Solano, gerente de Vitálea, agregando que “tenemos cientos de casos de clientes que gracias a un chequeo preventivo han evidenciado que padecen enfermedades como hipercolesterolemia, hipotiroidismo, enfermedades cardiacas o prediabetes, sin síntomas manifestados. A partir de esta información han logrado entregarle a su médico de cabecera o de la EPS datos valiosos para tratar oportunamente una enfermedad”.



Vitálea Vitálea

La salud al alcance de todos



En palabras de la gerente de Vitálea, en la compañía buscan “lograr que cuidar la salud sea tan fácil como pedir un domicilio del postre favorito”; evocando confianza y realizando cualquier solicitud desde la comodidad. Es más, basta con ingresar a las plataformas digitales de la marca, contactarse vía WhatsApp con un asesor especializado, solicitar el servicio con o sin orden médica, y cancelar un valor justo, en comparación con otras entidades que brindan servicios similares.



“Aquí es clave la tecnología porque a través de ella pueden monitorear sus resultados, conocer los precios de los exámenes, conocer sus riesgos frentes a ciertas enfermedades dependiendo de sus hábitos, acceder a información e ingresar a programas que los ayudan a mitigar dichos riesgos; esto no solo se lo ofrecemos a personas naturales, también al mundo empresarial”, dice Solano.



Llevando dicha filosofía, Vitálea ha logrado transformar la experiencia de sus usuarios, haciéndoles entender que no deben esperar a que padezcan una enfermedad, sino que hay que realizarse chequeos por prevención.



Vitálea en el 2023



En lo que se refiere al año que acaba de comenzar, Vitálea busca ir mucho más allá del diagnóstico y acompañar de manera integral a las personas para que mitiguen factores de riesgo, conjugando diagnóstico, especialistas médicos, coaches expertos en cambios de hábitos y actividad física.



“Sabemos que el diagnóstico es solo el inicio de un proceso para resolver de fondo un problema de salud, de esta manera, personas con riesgos cardiovasculares asociados a su peso o con prediabetes o diabetes tipo 2, entre otros, cuentan no solo con el apoyo de nuestra tecnología diagnóstica, sino de un equipo interdisciplinar hasta para gestionar sus emociones en el proceso”, explica Solano.



A lo anterior, se suma la meta de avanzar en su proceso de crecimiento sostenido y expansión para acercar a sus clientes las soluciones con nuevas tecnologías como imágenes diagnósticas, genética preventiva y un novedoso espacio para que tomar muestras de laboratorio a los más pequeños de la casa no sea todo un desafío: Vitálea Kids.



“Si bien en este momento contamos con cuatro sedes en Bogotá, esperamos abrir nuevas sedes en la capital del país y a nivel nacional”, finaliza Solano.



En Vitálea cuentan con horarios de atención de lunes a domingo en algunas de sus sedes. Para más información ingrese a www.vitalea.com.





Referencias

¹Forbes Colombia. Healthtech: a seguir transformando el sistema de salud colombiano. Disponible en https://forbes.co/2022/07/01/red-forbes/healthtech-a-seguir-transformando-el-sistema-de-salud-colombiano. Consultado en febrero de 2023.