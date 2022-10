Wompi, la pasarela de pagos de mayor proyección en el país

¿Le ha pasado que sus clientes no completan su compra por problemas con la pasarela de pago? Si la respuesta es afirmativa, debe saber que no es el único. Muchos comercios han tenido este tipo de inconvenientes. Pensando en ellos y, por supuesto, en usted, Wompi se ha transformado en una solución que promete sacar esos artículos no vendidos del “limbo de las cosas”.

Pero vamos por partes: ¿qué es Wompi? Se trata de una pasarela de pagos que forma parte del Grupo Bancolombia y que ayuda a comercios de todos los tamaños (desde emprendimientos hasta grandes empresas) a gestionar el recaudo de sus ventas de manera digital.



Su ascenso ha sido exponencial. Entró en operaciones en el 2020 y, al día de hoy, ya realiza más de cuatro millones de transacciones cada mes. Entre sus clientes se encuentran desde tiendas de barrio hasta grandes empresas como Rappi y Addi. ¿Cómo fue posible tal crecimiento en tan poco tiempo? Esta es la historia.

​

De una pequeña start-up a una gran empresa independiente

“Todo comenzó en el 2019”, recuerda Alejandro Toro, CEO de la compañía. “Wompi nacería con una start-up tecnológica en la que se fijó Bancolombia, pensando en cómo ayudarles a sus clientes a pasar de las ventas tradicionales a las digitales”.



Ante esta necesidad, agudizada con la pandemia, Bancolombia decidió invertir fuertemente en la starp-up. Después de análisis, pruebas, reuniones y, sobre todo, mucho trabajo, el banco hizo el lanzamiento oficial de Wompi en el 2020.



“El público recibió esta solución con los brazos abiertos. Tras el lanzamiento, empezó una fase de consolidación en que se logró el número de 700.000 transacciones mensuales para 2021”, recuerda Toro.



Con estos resultados, fue evidente que Wompi tenía el potencial de funcionar como una empresa independiente del banco, sin dejar de formar parte del Grupo Bancolombia: “Fue una decisión muy afortunada, pues permitió consolidar el negocio, tomar decisiones con más rapidez y tener un mayor foco en el ámbito digital, sin competir con los negocios tradicionales del banco”, explica el CEO de Wompi.



Lo anterior no implica que Wompi no tenga relación con Bancolombia; por el contrario, sus servicios llegan a complementarse y fortalecerse para beneficio de los clientes. De hecho, uno de los puntos fuertes de la pasarela de pagos es contar con las relaciones comerciales establecidas por el banco para comercializar mejor sus servicios.



“Pocas empresas del sector pueden contar con la solidez que nos brinda pertenecer al Grupo Bancolombia. Además, es algo que nos ayuda a innovar con medios exclusivos como la ‘tokenización’, que permite hacer pagos con un clic, además de tarjetas, desde cuentas de ahorro y corrientes de Bancolombia”, señala Alejandro Toro.



Otro gran beneficio es que los clientes Bancolombia no tienen que pagar ningún valor adicional por el uso de la plataforma y las tarifas son las más competitivas del mercado.



Ahora bien, las ventajas no son solamente para los clientes grandes. Wompi, por ejemplo, cuenta con un funcionamiento técnico tan avanzado como fácil de usar, por lo que los comercios pueden integrar fácilmente las soluciones prediseñadas a sus comercios electrónicos de manera rápida y sencilla.



A esto se suma la amplitud y cobertura de los medios de pago que soporta gracias al respaldo del grupo Bancolombia, y que permite ofrecer desde recaudos por medio de tarjetas crédito y débito, hasta pagos en efectivo en alguno de los más de 22.000 puntos de corresponsales ubicados en todo el país.



“Esto nos permite brindar una solución ‘modular’, es decir, que se adapta a diferentes segmentos del mercado: desde emprendimientos unipersonales hasta grandes corporaciones. De esta manera, tenemos alternativas tanto para quienes solo requieren usar Links de pago por redes sociales o WhatsApp, como para multinacionales que deseen integraciones tecnológicas personalizadas”, manifiesta el CEO de Wompi.



Cabe resaltar que Wompi brinda el primer mes gratis en su modelo “agregador avanzado” y que, a diferencia de otras pasarelas, entrega el dinero al comercio al siguiente día hábil, sin generar valores adicionales.



Gracias a beneficios como estos, Wompi ha logrado al día de hoy un crecimiento exponencial que se traduce en más de 4 millones de transacciones mensuales y crecimientos superiores al 500%.

​

Empiece a sacar sus artículos no vendidos del “limbo de las cosas”

Comenzar a sacarle provecho a la experiencia Wompi es muy fácil. Para ello, puede tomar dos caminos: por un lado, registrarse autónomamente en el sitio web de la empresa para empezar a utilizar la solución; por el otro, contactarse con su asesor de confianza de Bancolombia, quien le brindará toda la información.



Así, usted contará con una pasarela de pagos tecnológicamente confiable y llena de beneficios para que sus clientes siempre puedan completar sus transacciones y ningún artículo se vaya al limbo de las cosas.

Para conocer más información y registrarse en Wompi, ingrese a wompi.co.