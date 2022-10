XtrategiK, la empresa que está revolucionando el comercio electrónico

La transformación digital no es algo nuevo, este concepto y todos los procesos que involucra se vienen utilizando desde hace tres décadas, sin embargo, la evolución de cada uno de los países del mundo frente a dicho ámbito ha estado marcada por diferentes circunstancias, ya sea por la situación económica, la educación, el tipo de sociedad o el crecimiento del mercado.

En lo que respecta a Colombia, el territorio nacional emprendió su camino hacia la digitalización hace varios años, pero desde el año 2020 ha experimentado una serie de cambios. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en el 2019 la mitad de los hogares del país no tenía internet, pero para el primer trimestre de 2020, ya habían más de 7,1 millones de accesos fijos a internet, es decir, 161 mil más que los registrados a final de 2019. Ahora bien, en el 2021, el 64 por ciento de las grandes empresas adoptaron o crearon soluciones innovadoras y, en lo que va de 2022, sigue siendo una tendencia gracias a los espacios de conectividad, la inteligencia artificial y los canales de venta electrónica.



Habilitación de canales de venta electrónica



Los canales de venta electrónica tienen como función conectar a vendedores y compradores, y cada compañía, según el tipo de producto y estrategias de ventas, adecúan el canal al modelo B2B (Business to Business) o B2C (Business to Consumer)



En lo que al canal B2B se refiere, cada vez son más los fabricantes que buscan llegar a sus distribuidores de forma digital para automatizar procesos, agilizar los tiempos de comercialización y aumentar su red de distribución, demostrando así, una preferencia por el comercio electrónico sin precedentes.



“Las ventas B2B digitales traen consigo una serie de beneficios que las han posicionado como una de las mejores opciones para potenciar las ventas. Por ejemplo, un mayor alcance permite conquistar otros mercados, inclusive el internacional, ampliar la base de datos de clientes, reducir costos operativos, digitalizar la forma de otorgar créditos para aumentar la tasa de conversión con mayor rapidez, agilizar procesos administrativos, estandarizar precios por segmentos de clientes y adecuar las estrategias de marketing y promociones en tiempo real según las políticas de comercialización que surjan en la empresa en función del comportamiento del mercado. Ahora, si bien hoy las industrias pueden llegar a vender sus productos por medios digitales, deben tener en cuenta que antes deben evaluar si su estructura operativa, logística y organizativa, está preparada para atender de forma eficiente el canal online”, afirma Mayra Gómez, CEO de XtrategiK.



El panorama anterior parece sencillo, pero la realidad es otra, todavía existen equipos de trabajo que no están preparados para la trasformación digital o para implementar un canal de venta electrónica, lo que ocasiona que se enfrenten a diferentes retos como a la digitalización de sus catálogos con contenidos que generen empatía en los clientes que ya no recibirán al vendedor puerta-puerta, dar a entender a la fuerza de ventas física que será un canal aliado y no competencia, y enfocar al equipo de marketing como líder estratega para el crecimiento del modelo de negocio omnicanal; el desafío ahí es comenzar a entender que una nueva manera de comercializar los productos amerita nuevas formas de operar y analizar el comportamiento del mercado.



A lo anterior, se suma la falta de claridad en los roles que cada empleado debe cumplir dentro de la organización, pues muchas veces las áreas asumen responsabilidades que no les corresponden, lo que provoca además de pérdida de tiempo y dinero, desconfianza y/o abandono del canal digital.



“Pasa con frecuencia que delegan en el área de tecnología toda la responsabilidad de tomar decisiones en cuanto al desarrollo del e-commerce, sin tomar en cuenta que el área de marketing es la pieza más importante por cuanto debe analizar el potencial de las herramientas de comercio electrónico disponibles en el mercado para efectos de adaptación y personalización, implementación de políticas de precios y promociones adaptadas a su público objetivo, y escalabilidad que le permita hacer crecer el modelo digital a corto, mediano y largo plazo. Mientras no exista una definición clara de roles y objetivos, el canal no dará resultados. La transformación digital se debe insertar en el ADN de la empresa y ser parte de su cultura”, continua Gómez.



Untitled Document

¿Cómo potenciar un canal de ventas digital?



Hay algunos aspectos claves que debe tener en cuenta un fabricante para hacer crecer su canal de ventas online B2B. Primero, tener un plan de mercadeo con objetivos y metas claras que definan los pasos a seguir no solo del canal digital, sino de la corporación, ¿por qué?, porque dependiendo del rumbo de la corporación pueden incorporarse nuevas políticas comerciales al canal digital que hagan crecer su ecosistema de comercio electrónico.



Es esencial también conocer las áreas de oportunidad de crecimiento que tiene el e-commerce, para definir los indicadores foco, ejemplo: adquisición, tasa de conversión, ticket promedio; en la medida que la gerencia tenga sólidos conocimientos en la interpretación y manejo de dichos indicadores, tendrá las herramientas para definir estrategias que propicien el aumento de cada uno de ellos.



El activo más importante de un modelo B2B es su base de datos y su valor depende de la calidad y robustez del contenido. Tener los registros adecuados y actualizados permite segmentar con precisión a los clientes para ofrecerles de forma estratégica, lo que se alinee con las tendencias de compra de cada uno de ellos, esto garantizará respuestas efectivas y mayor tasa de conversión.



Otras acciones que pueden incrementar la tasa de conversión del canal digital son los planes de fidelidad que garanticen la compra frecuente, incentivar y capacitar a la fuerza de ventas física para que se apoye en el canal digital y potencie la gestión, optimizar la logística y el manejo del inventario que garanticen el mejor beneficio a los clientes en cuanto a tiempo y costos de envío para que no abandonen la compra, entre muchas otras tácticas que dependiendo de cada empresa podrían surgir porque cada modelo es diferente.



El ticket promedio es otro elemento importante que por sí solo podría potenciar los ingresos y para ello es indispensable implementar constantemente estrategias de promociones innovadoras, que propicien la compra de productos de mayor valor o mayor cantidad de productos con promesas de descuento muy atractivas.



“Si aumentamos y controlamos la tasa de conversión, logramos que los clientes eleven el ticket promedio y enfocamos esfuerzos en aumentar la adquisición a través de planes de captación de nuevos clientes, estrategias de referidos u otras actividades que incrementen la base de datos; tendremos el crecimiento de las ventas garantizado. Si hablamos de cómo alcanzar el éxito en un canal de comercio electrónico, debemos mencionar a los aliados; lo ideal es contar con dos que trabajen en equipo, uno que se encargue de ayudar a las empresas a entender desde el punto de vista organizativo y estratégico, cómo deben operar para desarrollar su canal digital y otro que los acompañe en el diseño y desarrollo del modelo electrónico enfocado en marketing. Una vez implementado, se recomienda el acompañamiento de profesionales en el área de mercadeo especializados en e-commerce, para analizar en conjunto el comportamiento del mercado y determinar constantemente cuáles son los objetivos del canal a corto, mediano y largo plazo, y cómo alcanzarlos”, dice Gómez.



XtrategiK, soluciones de comercio electrónico



Conscientes de la necesidad de prestar un servicio integral, que incluya soluciones de comercio electrónico para empresas que no solo requieren implementar el canal, sino también entender el modelo, diseñar las estrategias, controlar los indicadores y hacer evolucionar su ecosistema de ventas online; XtrategiK enfoca sus esfuerzos en transmitir conocimientos a través del acompañamiento constante en todos sus proyectos, y además cuenta con importantes aliados que en conjunto garantizan tiendas virtuales del más alto nivel.



“El acompañamiento que le brindamos a nuestros clientes, la confianza, sinergia, empatía, la calidad de nuestros productos, los casos de éxito y premios obtenidos, nos han permitido crecer en 2022 en más de 590 por ciento, con una tasa de referidos que supera el 80 por ciento y una tasa de satisfacción de 90 por ciento. Confiamos en que nuestra amplia experiencia seguirá fortaleciendo el comercio electrónico en Colombia y nuestro plan de expansión permitirá que países como Venezuela se sumen al crecimiento del mercado digital. Las empresas que estén interesadas en fortalecer sus canales digitales y expandirse a nuevos mercados, pueden escribirnos al correo:



info@xtrategik.com”, finaliza Gómez.



Si desea más información ingrese a www.xtrategik.com.



Referencias:



1. Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Colombia siguió mejorando las cifras de conectividad en el primer trimestre del año. Disponible en https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de Prensa/Noticias/151386:Colombia-siguio-mejorando-las-cifras-de-conectividad-en-el-primer-trimestre-del-ano. Consultado en octubre 2022.