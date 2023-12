Zebra Technologies, líder en soluciones para operaciones empresariales

La evolución de las expectativas de los consumidores, la creciente competencia en línea y la necesidad de optimizar las operaciones, se han convertido en desafíos apremiantes para el comercio actual. Las empresas de esta industria se han visto en la obligación de modernizar sus procesos, solucionar los problemas en sus cadenas de suministro, enfrentar la escasez de personal y fortalecer sus estructuras comerciales; todo esto a un ritmo vertiginoso y en medio de mercados sumamente volátiles.

Ante este panorama, es imperativo que las compañías del sector cuenten con aliados que les ayuden a superar estos obstáculos. Zebra Technologies ha desarrollado una serie de soluciones que les permiten a las empresas obtener una visibilidad completa de su organización para tomar decisiones inteligentes y ágiles ante los desafíos de hoy, mientras planifican su futuro.



“Cada vez hay más tecnologías que permiten a las entidades afrontar los cambios en el comportamiento de los consumidores y superar diversos desafíos. Actualmente conversamos sobre la capacidad de trabajar en colaboración con robots y los avances que empoderan a los empleados para manejar nuevas herramientas y especializarse. Por ello, en Zebra, contamos con un portafolio de soluciones enfocadas en almacén y distribución, comercio minorista, operaciones en campo, transporte y logística, salud y manufactura, entre otros”, argumenta Felipe Behar, VP norte de Latinoamérica y country manager de Zebra para Colombia.



En línea con lo que menciona el directivo, Zebra realizó el 16° Estudio Global Anual del Consumidor para analizar la experiencia de los clientes, el uso de dispositivos y tecnología, así como la entrega y el alistamiento tanto en tiendas físicas como en línea. En este se destaca que el 84 por ciento de los minoristas en América Latina se enfrenta al desafío considerable de reducir pérdidas, especialmente en relación con el “robo hormiga”, que implica la sustracción de pequeñas cantidades de productos por parte de empleados o de clientes.

Zebra Technologies Zebra Technologies

Además, según los resultados, son cinco las prioridades de inversión en tecnología de los tomadores de decisiones para el próximo año: mejorar la lealtad y la experiencia del cliente, mejorar la administración del inventario, optimizar la operación omnicanal, mejorar los procesos de compra en línea y devolución en la tienda, y mejorar el proceso de administración del personal.



Al respecto, Behar enfatiza en que la tecnología es un gran aliado para abordar los desafíos mencionados anteriormente. En este contexto, Zebra, al ser líder mundial en soluciones para la cadena de operaciones de empresas en la industria minorista, manufacturera, transporte, logística y salud, ofrece herramientas que respaldan la cadena de suministro de las compañías.



Por ejemplo, pone a disposición de sus clientes una variedad de herramientas como escáneres para leer códigos de barras, tabletas, computadoras móviles, productos RFID, suministros e impresoras diseñadas específicamente para satisfacer las necesidades de despacho directo a nivel empresarial. Igualmente, ofrece soluciones de software que potencian la calidad de los dispositivos, así como de sus usuarios.



Por otro lado, proporciona terminales de montaje vehicular y sistemas de localización en tiempo real, entre otros. Cada una de estas soluciones está diseñada para brindar autonomía a los trabajadores en la primera línea de sus negocios y facilitar la captura de datos e identificación.



The Modern Store by Zebra

Ahora bien, con el propósito de ayudar a los comercios a alcanzar sus objetivos en cuanto a retención del personal, inventario y experiencia del usuario, Zebra ha desarrollado 'The Modern Store’, un modelo que busca respaldarlos para que descubran las capacidades y tecnologías necesarias para satisfacer la demanda actual y futura.



“Nuestro objetivo es asistir a los comercios para optimizar su inventario, empoderar a su personal y proporcionar una experiencia de cliente excepcional. Con The Modern Store, les enseñamos cómo aprovechar las ventajas de nuestro portafolio, brindando asesoramiento, implementación y acompañamiento. Comenzamos siempre con una evaluación para comprender sus necesidades, desafíos y procesos”, destaca Behar, agregando que “estandarizar el inventario conectado se convierte en un aspecto clave para ofrecer una atención uniforme en todas las plataformas que utilizan minoristas y mayoristas. Los procesos, como cambios o devoluciones, deben ser simples y eficientes para garantizar que la experiencia sea positiva en cualquier punto de contacto”.



En ese sentido, sus más de 50 años de experiencia y colaboración con más de diez mil aliados certificados en distintos países, le han permitido a Zebra desarrollar un robusto portafolio de servicios y soluciones, muchas de ellas incluidas dentro del modelo The Modern Store, para que las empresas, sin importar su tamaño, puedan competir de manera eficiente dentro de la industria.



Si desea mayor información ingrese a www.zebra.com.