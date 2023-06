Desde varias semanas se viene hablando de una contraofensiva de Ucrania para recuperar terreno en el conflicto bélico contra Rusia. Esa contraofensiva requiere éxitos tempranos y contundentes para evitar que eventos como la reciente muerte de niños por no lograr entrar a un bunker, o la destrucción del embalse sobre el río Dnipro con las inundaciones que afectan a miles de civiles, sigan siendo las horribles imágenes de esta guerra.

Éxitos que impliquen liberación de territorios ocupados con unas fuerzas militares ucranianas competentes y resueltas junto con el continuo apoyo de Europa y Estados Unidos, serán condición necesaria para llevar a Putin a la mesa de negociación y dar fin a este insólito conflicto. Pero, al mismo tiempo, hay que buscar darle una salida al régimen dictatorial ruso para evitar el catastrófico uso de armas nucleares, aún a nivel táctico.



Una solución negociada podría tener tres elementos que den garantía a Ucrania, y evitar la peligrosa humillación de Rusia.



Primero, que Ucrania, sin ser miembro completo de la OTAN, obtenga el compromiso de la defensa de esa organización occidental si volviera ser atacado, al mismo tiempo que se comprometa a no adelantar acciones ofensivas contra Rusia desde su territorio.



Segundo, el retiro completo de Rusia a las fronteras antes del inicio de esta invasión, con un referendo en los territorios ocupados en el 2014 para determinar si el deseo de la población es que se mantengan en Rusia o retornar a Ucrania. Y tercero, la inmediata membrecía de Ucrania en la Unión Europea para acelerar su recuperación económica posconflicto.



Esta posible solución debe ser pronto y antes de posibles cambios en los diferentes países por elecciones. Biden está dispuesto a seguir apoyando a Ucrania con armas e inteligencia militar, aún cuando no a enviar tropas. Con una posible victoria de Trump, ese compromiso es poco probable que continúe como ya lo ha anunciado.



En Europa, Francia, liderada por Macron, ha sido crucial para garantizar la entrega de equipo militar junto con Gran Bretaña y convenciendo a Alemania. Si la extrema derecha llegara al poder, la cercanía de Marie Le Pen con Rusia podría disolver esta alianza.



Además, China ha estado dispuesta a apoyar económicamente a Rusia, pero no con armas o equipo. Esto dado el interés de evitar un conflicto nuclear, pero también no distanciar a Europa. Cabe anotar que la pronta solución del conflicto en Ucrania permite redireccionar la alianza de Occidente para actuar de manera conjunta en cuanto a la contención de China frente a una amenaza de invasión en Taiwán.



Es hora de negociar y asegurar que Ucrania pueda vivir en paz en las fronteras antes de la invasión injustificada y atroz del régimen autocrático de Putin. Parece posible una salida que le permita a al país agredido volver a pensar en un desarrollo económico y social sin guerra, y que el agresor pueda argumentar que no haya perdido la guerra para evitar peores consecuencias. Esa solución requiere el éxito militar de la contraofensiva de Ucrania cuanto antes.



RAFAEL HERZ

​Analista Internacional