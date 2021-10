Crecen los riesgos

Recientemente tanto la Ocde como la Reserva Federal dieron la sorpresa cuando anunciaron que recortaban el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos para este 2021. Pero esta tendencia no se quedará solo ahí, pues la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo en estos días que la próxima semana, cuando publiquen sus cifras, cortará esos incrementos en el optimismo y, al contrario, rebajará la previsión para el PIB internacional.



Estos movimientos más pesimistas tienen una razón principal de fondo: el horizonte muestra unos riesgos sobre la economía internacional que estos mismos organismos no veían hace tan solo unos meses cuando, una vez tras otra, fueron incrementando las expectativas de crecimiento.



Desde los altos índices de inflación -que se mantendría hasta el próximo año- y la desigualdad en la recuperación internacional que alerta el Fondo, hasta aspectos más específicos como la crisis de Evergrande o la posibilidad de un ‘default’ en Estados Unidos, lo cierto es que ahora son más los nubarrones económicos hacia delante.



Incluso en América Latina, región en la que el Banco Mundial elevó ayer su pronóstico de crecimiento en 2021 hasta el 6,3 por ciento frente al 5,2 por ciento anterior, también hay varios desafíos importantes. La entidad señaló que si la región no toma medidas y ejecuta reformas estructurales, iría directo hacia una nueva década perdida protagonizada, una vez más, por bajas tasas de crecimiento como las que se registraban antes de la pandemia.



Estos informes, si bien son todavía previsiones y la situación final puede variar, tanto para mejor como para peor, son un importante recordatorio de que pese a que la recuperación económica está en marcha, la pandemia no se ha terminado y los riesgos contra el éxito en ese proceso están creciendo.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda