¿Telecomunicaciones y TIC para el cambio?

Después de un año de posesionado el presidente Gustavo Petro Urrego (por quien voté y aún mantengo esperanzas en que su gobierno signifique un real cambio en Colombia) debo afirmar que a las Telecomunicaciones y las TIC no ha llegado el tal Gobierno del Cambio. El año pasado publiqué dos columnas en El Tiempo. Una titulada Una agenda digital para Colombia y otra titulada Petro, Mariana Mazzucato y la banda ancha fija y allí planteaba con rigurosidad unas opiniones, fundamentadas en muchos años de estudio, que no han sido tenidas en cuenta para nada. No sé si sería hilar muy delgado, pero pareciera que al presidente no le importa, realmente, el sector.

Desde el traumático y accidentado nombramiento sin posesión de Mery Janeth Gutiérrez, hasta el nombramiento de Sandra Urrutia, el ministerio estuvo sin cabeza visible, prácticamente un mes. Y, por otro lado, alguien cercano al presidente, vinculado al sector y que estuvo presente en la famosa reunión con la comunidad judía en campaña, es el Consejero Presidencial para la Transformación Digital además de ser el delegado del jefe de Estado en la muy importante junta directiva de Ecopetrol. Es tanta la influencia de Kattan en el Palacio de Nariño que se atrevió a decirle a su asistente que regara el rumor que ella podría ser ministra del sector, hace poco cuando hubo anuncios de crisis ministerial.



Como analista e investigador del sector opino y propongo. Obviamente, el gobierno no está obligado a aceptar mis recomendaciones. A lo largo de los últimos quince años son muy pocas las que algún ministro ha recogido, pero me siento orgulloso que ha sido más de una. No me canso ni me cansaré de repetir esta frase, incluida en el estudio Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el Sector de Telecomunicaciones y TIC que junto a Julián Cardona Castro hicimos para la CAN: “¡Las Telecomunicaciones y las TIC, en particular la conectividad por banda ancha, son un igualador social, ya que habilitan el ejercicio de los derechos humanos y otros derechos como: salud, educación, seguridad, movilidad, protección de datos personales, libertad de expresión, de prensa, de información y de acceso a la información pública del Estado. ¡Quien esté conectado tiene el libre ejercicio de los derechos fundamentales y está integrado a la sociedad!”.



Y es desde ese estudio, adoptado por los cinco países como Agenda Digital Andina, que voy a escribir y proponer porque no puede ser que sigamos teniendo estudios y estudios para que duerman el sueño de los justos. Me voy a permitir transcribir apartes del estudio para llegar a una sugerencia final para el gobierno del presidente Petro y, en especial para el ministro Lizcano. Respecto de la regulación: En Colombia y Ecuador están separadas con organismos que no son especializados, es decir, tienen dentro de sus funciones actividades diferentes a las Telecomunicaciones y TIC. Por esta razón, en Colombia se han escuchado propuestas encaminadas a crear una Superintendencia de Comunicaciones, para cumplir con estas funciones de forma específica… Bolivia, Ecuador y Colombia tienen inversiones estatales en Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que las hacen juez y parte en las decisiones de Política Pública y de aspectos regulatorios. Respecto de la denominación del sector: "La denominación del sector es diferente en todos los países. En realidad, no debería ser así ya que el origen de dicho nombre proviene de la conjunción de la ciencia y la tecnología que son implementadas por la ingeniería para crear redes técnicamente estandarizadas que proveen servicios de comunicación, que se prestan a los usuarios de manera equivalente y similar en todas las naciones”. Respecto de la Banda Ancha Fija: “La conectividad de banda ancha fija de alta velocidad, inclusiva, sostenible y con equidad se torna esencial, urgente y fundamental para el teletrabajo, la teleducación la telemedicina y el comercio electrónico, entre otros servicios. Es indispensable para el cierre de la Brecha de Productividad”.



Mi recomendación si quieren dejar un legado es cambiar la denominación del ministerio a de Comunicaciones, lo cual engloba todo. Convertir el acceso a Internet en un Derecho Fundamental. Elevar la definición de Banda Ancha, mucho más ahora que ya van a subastar el espectro para 5G. Separar las funciones de la CRC y crear una Superintendencia de Comunicaciones. No desgastarse en proyectos chiquitos que solo sirven para repartir mermelada y hacer politiquería.



Y, por último, ahora que entendí el concepto de Comunidades de Conectividad y qué es lo que pretenden con eso, vale la pena rescatar la iniciativa propuesta en el artículo mencionado arriba (Petro, Mariana Mazzucato y la banda ancha fija) y eso le permitiría a Petro ser un verdadero revolucionario en Telecomunicaciones y TIC. Lo que están haciendo ahora mantiene el 'status quo' que viene de todos los gobiernos anteriores.



