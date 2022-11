Crisis en las tech

Durante la pandemia del Covid-19 hubo una explosión de soluciones tecnológicas que resolvieron diversas necesidades de esa coyuntura como el comercio electrónico, los domicilios, las videoconferencias, la mayor velocidad de Internet, el teletrabajo, la telemedicina, la educación virtual, los servicios financieros digitales y el entretenimiento en línea. Todas oportunidades que aprovecharon viejas compañías o nuevos emprendimientos nativos digitales y que les permitió registrar ventas récord para su sector.



Muchas de estas soluciones lograron jugosos montos de recursos de los fondos de inversión que les permitieron escalar sus compañías pero depender más de los inversionistas que de sus propios modelos de negocio para sobrevivir. Aunque la oportunidad en el mercado era muy positiva, la demanda no era lo suficiente como para cubrir en el corto plazo las expectativas de los inversionistas. Se estima que se invirtieron en América Latina en 2021 alrededor de 19.500 millones de dólares en venture capital o capital de riesgo, lo que significa tres veces más que en 2020.



Hoy, cuando la pandemia ha cedido, pero las variables macroeconómicas se han puesto adversas como coletazo de dos años atípicos para el comercio y las industrias, no son pocas las tecnológicas que han tenido que reducir sus operaciones, recortar sus planes de expansión, hacer despidos masivos o liquidar sus sociedades. Entre las razones están el regreso a la presencialidad y por ende una reconfiguración de las preferencias del consumidor, el encarecimiento del crédito y las materias primas, la falta de reglas claras para las tecnológicas en algunos países y la menor disposición de los fondos de inversión a poner recursos a startups que no tienen definido su modelo de negocio.



A nivel global hay dos casos sonados como el de Twitter y Meta que recortaron 50 y 10 por ciento, respectivamente, su planta de personal por los malos resultados en el último año; otras compañías como Netflix y Spotify han dejado entrever en sus informes financieros trimestrales y su comportamiento en la bolsa que tampoco la están pasando muy bien. Y Colombia no es la excepción: la plataforma de movilidad Beat acaba de retirar su operación del país, ifood, que adquirió Domicilios.com, anunció su cierre en los últimos días y la colombiana Merqueo cedió en su intento por ingresar a México.



No son tiempos fáciles para el emprendimiento de base tecnológica ni mucho menos para los que viven del capital de riesgo. Será esta coyuntura la mejor prueba para que se reconfiguren los modelos de negocio y se adapten tanto al regreso híbrido de las personas como a un momento en el que la tasa de cambio, la inflación, las tasas de interés y el menor crecimiento económico son el contexto en el que se desenvuelven los mercados en los próximos meses.



JUAN MANUEL RAMÍREZ

​Profesor adjunto Universidad del Rosario

j@egonomista.com