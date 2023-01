Cuando la moneda tiene más de dos caras

La vida contemporánea está sustentada en una serie de convenciones que damos por hecho. Las interacciones sociales, las transacciones que realizamos todos los días y la forma como tomamos decisiones sobre el presente y planeamos el futuro están respaldadas por una serie de reglas de juego interiorizadas a lo largo de nuestro proceso de socialización. Se dice por favor y gracias. No se bota la basura en la calle. A las 12 es el mediodía. Hoy, un billete de 5.000 pesos colombianos representa más o menos el valor de un dólar estadounidense y, con 5.000 pesos se compra media docena de huevos grandes.



Sin embargo, estas reglas de juego se transforman permanentemente y algunas de ellas resultan más frágiles de lo que parecen. Hay reglas que cambian por la presión social, otras por cambios regulatorios consensuados en las instancias designadas y otras como respuesta a decisiones gubernamentales. Los cambios en estas reglas del juego pueden tener consecuencias positivas o negativas.



El valor del dinero es una de estas reglas que tenemos completamente naturalizadas y que, sin embargo, puede cambiar en cualquier momento. Cambia como consecuencia de la inflación o la devaluación, que nos afectan a todos. Una de las frases más repetida durante el 2022 -y que probablemente seguiremos oyendo a lo largo del 2023- es que la inflación resulta ser el impuesto más regresivo de todos. También es claro que la devaluación encarece la canasta básica, y esta frase también será uno de los mantras de este año que comienza. Sin embargo, en Colombia seguimos con cierta certeza de que si bien el valor en dólares de un billete de 5.000 puede fluctuar, este cambio es homogéneo en las diferentes instancias.



En otros países las cosas no son así. En Argentina, por ejemplo, un billete de 100 dólares puede valer 35.000 pesos argentinos en la calle, 33.000 en una casa de cambio o 31.000 si el billete tiene alguna mancha o imperfección. Peor aún, los mismos 100 dólares, en una tarjeta de crédito, pueden valer tan solo 18.000 pesos. El valor del dinero termina cambiando según la instancia en la que estés y en cualquier transacción que hagas debes calcular una infinidad de variables -como la oportunidad o la seguridad-imponiendo altísimos costos de transacción.



El valor del papel moneda es una de las abstracciones más comúnmente aceptadas a pesar de ser un paradigma reciente en términos históricos.



Si bien las monedas circulan hace miles de años, sólo hasta hace menos de dos siglos se les reconoció un valor de cambio equivalente a su peso en oro u otros metales. Hoy el respaldo del papel moneda es una abstracción que implica plena confianza en la custodia que sobre él ejerce un tercero social y políticamente validado (como los bancos centrales). Pero como varios de los valores de la modernidad, no debemos darlo por hecho. Si no, preguntémosle a quienes vienen de perder sus ahorros en criptomonedas.



CRISTINA VÉLEZ

​Decana de la Escuela de Administración de la Universidad Eafit