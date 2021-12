Cuestión de plata

Mucho hemos hablado sobre la sostenibilidad en las empresas, sobre cómo son más competitivas al incorporar aspectos que mejoran el medio ambiente, el entorno social y su propio gobierno corporativo (‘ASG’). La más clara evidencia de esto es el flujo de dinero; como dicen los gringos, put your money where your mouth is, y la evidencia está en las decisiones que toman hoy día las firmas de inversión internacionales.



En los últimos reportes anuales sobre cómo y por qué invierten en ciertas empresas o por qué aprueban o desaprueban la elección de miembros para las Juntas Directivas de las empresas en las que invierten, Blackrock y Vanguard, fueron enfáticas en que su evaluación se basa en cómo las empresas manejan el impacto que tienen sobre las personas: sus empleados/as, sus clientes/as, sus comunidades. De hecho, en el último año rechazaron más de 3.600 postulaciones de miembros a Juntas Directivas de las empresas que financian por no cumplir con los compromisos de diversidad, equidad e inclusión (DEI) bajo los cuales deben regirse.



Viene entonces a colación el sonado caso del Grupo Sura que rechazó la OPA por Grupo Nutresa por parte de una empresa del Grupo Gilinski. Una de las razones para haberla rechazado (adicional a las económicas, que fueron las más sonadas), tiene que ver con sostenibilidad. Nutresa ha sido reconocida en el Índice de Sostenibilidad de Dow Jones y tienen una visión de sostenibilidad y ASG clara para impactar positivamente a la sociedad, explica el comunicado oficial. En este caso, y en general, esto no es menor. Para mayor ilustración, entre los aspectos que se miden en sostenibilidad está la equidad de género a nivel interno. Actualmente, el 25% de la junta directiva de Nutresa la componen mujeres, y anualmente la compañía se evalúa en mediciones como el Ranking PAR de Aequales para entender sus retos en la materia; en comparación, GNB Sudameris, empresa del Grupo Gillinski, tiene 0 mujeres en su junta directiva y nunca se ha medido en el Ranking PAR. Es posible entonces preguntarnos cuál sería el efecto de que una empresa reconocida en sostenibilidad sea comprada en parte por otra que dista de tener estos estándares, y cuál sería la reacción de sus clientes y potenciales inversionistas internacionales.



Es evidente que las decisiones que se toman en materia de inversión no están supeditadas a una oferta de capital, como lo ha sido siempre, sino también a una oferta de valor compartido. Cuando una empresa quiere elevar sus esfuerzos en sostenibilidad, debe cuidar estas estrategias al momento de recibir inversión, pues es muy arriesgado perder estos esfuerzos de cara a una visión internacional y a nivel reputacional. Estos logros, tradicionalmente considerados como intangibles, son razones de peso para optar por una inversión internacional de alta calidad y una reputación del mismo calibre. Y como esto ya no es opcional, resulta estratégico mantener los ASG como núcleo para negociar sobre el valor de una empresa.



MIA PERDOMO

CEO de Aequales