David y Goliat

Difícilmente la protección del consumidor y de los usuarios será una realidad mientras sigan existiendo en Colombia diferentes actores del mercado que abusen de su posición, maltraten al usuario y estén ajenos a la supervisión.



En los últimos años se ha hecho evidente la dominancia de ciertos actores en ciertos mercados, los que merecen especial vigilancia del Estado. Para esto se requiere que los reguladores impongan, sin dilación, medidas particulares que eviten estos abusos, y desde la supervisión, que las superintendencias implementen esas medidas.



Pero, a la par de este rol del Estado por vía de la regulación y la supervisión, llama la atención que no sean las propias empresas las que tomen un camino de responsabilidad, cumplimiento y compromiso.



Tenemos dos ejemplos recientes en dos mercados. De una parte, insistir en las operaciones de integración no informadas o parcializadas como las que se registraron en el mercado de aerolíneas. El no acudir ante la autoridad de competencia, el evitar notificar dichas operaciones y presionar al Estado desprotegiendo usuarios y creando caos en un servicio público es un actuar, cuando menos, ilegal, pero sobre todo irresponsable.



En el caso de Avianca, es evidente que toda su estrategia estuvo y ha estado encaminada a evitar a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), lo que a la postre le ha generado una averiguación preliminar por lo que se conoce en el argot de la competencia como un Gun Jumping.



Ya en el pasado esta aerolínea había sido requerida por su ausencia de cumplimiento en el marco de la protección de usuarios, lo que olímpicamente ha logrado al ser vigilada por la Superintendencia de Transporte, una entidad con menores capacidades y herramientas que la SIC.



Otro caso que llama la atención es el del sector de las telecomunicaciones. En este episodio el regulador -la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)- había decretado una posición de dominio en el mercado de servicios móviles.



Así, mediante Resolución No. 6146 del 28 de enero de 2021, la CRC decidió una actuación de carácter particular y concreto respecto de Comcel S.A.



En ese momento la Comisión otorgó un plazo de dos años para imponer medidas por la dominancia de Comcel, argumentando la necesidad de analizar el mercado relevante, así como las condiciones competitivas.



Este año se cumple ese plazo y el número de quejas por restringir la portabilidad de usuarios y otros efectos en el mercado se han ido incrementando en la SIC, lo que al final del día afecta la libre competencia y desincentiva nuevas inversiones, así como la oferta de servicio para los consumidores.



Confiemos en que el discurso antimonopolio no sea solo eso, discurso, pues además de estos ejemplos lo más grave es que llevamos ocho meses sin titular de la SIC, lo que sin duda debe ser motivo de regocijo para los actores que abusan de los consumidores, restringen la competencia y de ninguna manera quieren una autoridad fuerte, independiente y comprometida con la protección de los consumidores.



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ

Ex Superintendente de Industria y Comercio