De gira con la tributaria 2.0

El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, inició ayer en Barranquilla, la serie de visitas regionales, para socializar la reforma tributaria que presentará el 20 de julio al Congreso. La sola aplicación de este ejercicio muestra que el Gobierno aprendió la lección que dejó al primer intento del articulado: el ajuste fiscal con inversión para los más vulnerables debe comunicarse mejor e incluir más espacios para la escucha de la sociedad.



No son sencillos los retos que enfrenta el jefe de las finanzas públicas. A pesar de sus continuos compromisos sobre una iniciativa sin mayores cargas tributarias a las clases medias y sobre el financiamiento de los programas de subsidios, el entorno social y político continúa frágil. El Ejecutivo no puede darse el lujo de reactivar la discusión de más impuestos en el Legislativo sin el frente de la opinión pública cubierto.



El desafío de la pedagogía no es suficiente en este periplo. Se abre la oportunidad para que el Gobierno reconozca el esfuerzo que harían tanto las empresas como los colombianos más ricos en sostener cargas adicionales para contribuir a mejorar las finanzas del Estado. El Ejecutivo propone, el Congreso dispone en la aprobación de la iniciativa, pero son estos dos grupos los que pondrán los recursos, lo que constituirá un valioso ejemplo de solidaridad por parte de los empresarios.



Tras su radicación, el proyecto no estará exento de debates sobre el monto del recaudo, la credibilidad en el plan de austeridad, la viabilidad de la venta de activos e incluso detalles sobre los nuevos tributos a las empresas y los más pudientes. Pero la meta del Gobierno debe ser que esas discusiones se concentren en lo técnico y que, a nivel de opinión pública, el ciudadano no albergue temor o confusión.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

