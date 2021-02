De tormenta a bendición

Me atrevería a aseverar que el primero de enero del 2020 nadie hubiera apostado un solo peso a la posibilidad de que, pocas semanas después, estaríamos entrando en un confinamiento obligatorio de casi 6 meses, sin que podamos descartar que podamos volver a ello.

En marzo, estupefactos, presenciamos plazas desoladas en pueblos y ciudades, factorías cerradas, tasas de desempleo disparadas en todas las latitudes, autoridades económicas volcadas a la implementación de políticas fiscales y monetarias contracíclicas de magnitudes nunca antes vistas, volatilidades en los mercados de capitales que arredran hasta el más avezado de los inversionistas y en una carrera frenética entre países y multinacionales por la medalla de oro en el desarrollo de una vacuna.



Se desataron sucesos que configuran nuestra nueva realidad; una realidad en la que enfrentamos un enemigo invisible que no discrimina nacionalidad, religión, género o fronteras y cuyo impacto sobre la actividad económica mundial y doméstica es descomunal. Economistas denominaron todo esto un “evento Cisne Negro”, lo cual tiene profundas implicaciones técnicas y conceptuales en el ámbito de las herramientas estadísticas convencionales.



Más allá del debate académico sobre la naturaleza probabilística de la pandemia y lo lúgubre que se vislumbran sus efectos, en lo personal he optado por mirar las cosas desde otro ángulo. Decidí denominar todo este episodio el corona-amigo y nunca volví a emplear el término ‘coronavirus’. Porque no todo es catastrófico y siempre habrá una luz.



En medio de tan difícil coyuntura, algunas compañías han salido fortalecidas y la nuestra, Finsocial, es una de ellas. Así, el Cisne Negro también ha traído bendiciones y crecimiento.



Desplegamos toda nuestra disciplina, concentración, ingenio, capacidad de innovación y mística por el trabajo desde el día 1 del confinamiento. Dimos el gran salto digital; no esperábamos que tuviera que suceder tan pronto y tan rápido. Potenciamos nuestra oferta de productos con líneas de crédito disruptivas no solo en lo digital, sino también en lo financiero.



En respuesta, los mercados financieros doméstico e internacional nos dieron un enorme voto de confianza para seguir creciendo. Gracias a ello, nos hemos convertido en un aliado estratégico del Gobierno y algunos regionales para la irrigación de apoyos y alivios a ciertos segmentos. Adoptamos estrategias para proteger la salud y el bienestar laboral de lo más preciado que tenemos, nuestro capital humano.



En medio de una situación tan desafiante y peligrosa para la economía, la decisión para quienes estamos al frente de las empresas y nos hemos dado a generar empleos es solo nuestra: o sentarnos a llorar o vender los pañuelos. Optamos por lo segundo. Esto nos ha permitido aprender, crecer y seguir sirviendo a los demás, transformando la tormenta en bendición.



Santiago Botero J.

CEO de Finsocial