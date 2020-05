Decisiones responsables

No hay que dudarlo, en el último siglo, no habíamos vivido unos días –que ojalá solo sean meses y no años– como los actuales. La crisis derivada del Covid 19 ha hecho que muchos de nuestros preceptos personales, sociales y económicos más claros y profundos, sientan el impacto de la pandemia que ha creado lo que se ha dado en llamar la Nueva Normalidad.



Esta época nos invita a asumir el desafío como sociedad, a partir de la unión de esfuerzos. El compromiso de los gestores de activos y administradores de fondos de pensiones en Latinoamérica debe ser el de contribuir a encontrar alternativas responsables, que permitan a los inversionistas, ahorradores y pensionados hacer frente a esta coyuntura, sin desproteger su futuro.



En los actuales momentos de incertidumbre, todos debemos trabajar de la mano de los gobiernos, asumir nuestra responsabilidad y aportar soluciones prácticas para superar los efectos económicos y sociales de la coyuntura. Es particularmente relevante el papel de los fondos de pensiones, que representan el ahorro de los trabajadores, por encima de los intereses de los administradores.



Ellos son producto del esfuerzo laboral de muchos años, de millones de ciudadanos. De esta manera, como encargados del cuidado y gestión de estos ahorros, debemos procurar que los instrumentos financieros establecidos para la protección social, mantengan su propósito esencial.



En este sentido, si bien es comprensible que deban tomarse medidas excepcionales, para mitigar algunos de estos impactos, al mismo tiempo, es nuestro deber asegurar que las decisiones que atienden la urgencia del momento, no profundicen otras problemáticas de mediano y largo plazo, que serían regresivas para la población.



El uso de las cesantías o de seguros de desempleo, en países como Colombia, Chile, México y Uruguay, es un ejemplo concreto de cómo estos instrumentos aportan a la protección de las personas en la coyuntura.



Así mismo, como administradores de fondos de pensiones y gestores de activos, debemos asumir, desde ya y con toda responsabilidad, el papel que jugaremos en la recuperación económica.



Nuestro compromiso será seguir aportando al ser los principales inversionistas institucionales y grandes financiadores de la inversión social y de los proyectos que impulsan el desarrollo de los países, para mejorar la vida de las personas.



Según información pública registrada, solo en América Latina, en aquellos países que cuentan con sistemas de capitalización individual, los fondos de pensiones invirtieron en 2019 más de US$637,2 billones, de los cuales el 36.9% respaldan la financiación del Estado y el 32.2% impulsan el crecimiento y financiación del sector privado.



Estos recursos, además, entregan liquidez, dinamizan los mercados de capitales e impulsan el crecimiento y la sostenibilidad tanto del sector público como privado.



Reiteramos nuestro compromiso de apoyar la construcción de soluciones para enfrentar este momento, con alternativas complementarias y estrategias articuladas, en un esfuerzo conjunto entre Estado, empresas y ciudadanos. Para ello, todos debemos aportar nuestro conocimiento y capacidad, al servicio de las personas, para construir futuros posibles, juntos.



Ignacio Calle Cuartas

Presidente SURA

Asset Management