Desde el sexto piso

Tengo 62 años y a veces me sorprendo. El otro día estaba en una reunión de 15 personas y de repente me saltó a la cabeza el tema de la edad y haciendo una rápida observación, concluí que era el más viejo en la sala.



¿Los demás eran conscientes de esto? ¿Me darían un trato especial en caso de saberlo? Me distraje haciéndome estas preguntas y de repente todos tenían los ojos sobre mí porque la líder de la reunión -3 años menor- se dirigió a mí y pidió mi opinión. No escuché la pregunta y no estaba seguro del hilo de la conversación.



Pero sin vacilar, como un profesional, tomé la palabra y hablé de forma coherente e inteligente. Fue tan claro y oportuno lo que dije -el primer sorprendido fui yo- que mis comentarios dominaron el resto de la reunión.



Tenía una idea clara del tema de la reunión y de eso me ocupé en mi intervención. Lo de menos era la pregunta. Lo importante era el fondo del asunto, sobre el cual había reflexionado y de eso hablé con propiedad. Saqué provecho de mi experiencia y concluí que me sentía a gusto con mi edad. No quiero volver a tener 20 o 30. Quiero disfrutar mi edad. Aunque a veces -todavía me pasa- tengo comportamientos de adolescente. Pero la sensación íntima de los 60 es que uno se ocupa cada vez más de lo importante de la vida y lo superfluo va quedando de lado. Y no es por virtud: Me ha sucedido de forma natural.



Escribo menos adornado y al punto. No discuto con casi nadie y si lo hago es por un tema que me interesa y del cual no quiero imponer mi punto de vista, sino algo más sencillo y poderoso: Aprender. Así es. Me gusta aprender, mirar las cosas con menos prejuicios, con más libertad. Acepto de antemano que no se acerca de algo y quisiera saber más. Y lo busco. Soy curioso.



Me gusta entender antes de reaccionar. Y siento algo que antes no lo tenía claro: la conexión entre todo. De alguna manera misteriosa todo esta interrelacionado y descubro con más precisión esos puntos de encuentro de cosas, personas, temas, problemas y soluciones. Es un sentido de la vida con menos dramatismo y más equilibrio. Las cosas son más relativas, menos urgentes. Si lo uno depende de lo otro, hay más posibilidades.



La vejez -o la juventud- es un sentido de la vida, no un número. Si quieres aprender, si eres curioso, si te sorprendes con lo que haces o con lo que ves en otros, tu espíritu es joven. Las ganas de vivir nacen de amar y ser amado, de entender, aprender, conocer y de ver con una mirada extendida y panorámica que todo tiene un sentido más profundo que lo aparente. Eres más consciente. Así se vive desde el sexto piso.



RICARDO SANTAMARÍA

​Analista