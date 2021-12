En estas últimas semanas, curiosamente, he tenido invitaciones recurrentes a hacer parte de lo que hoy llamamos negocios en red, he tenido consultas sobre si entrar o no, y tuve la fortuna, de hablar a un grupo de soñadores que quieren conquistar el mundo con este modelo de negocio. Esta curiosidad, me llevo a compartirles mi punto de vista y los mensajes que logre compartir con estos entusiastas emprendedores.



La primera apreciación es que nadie, en ninguno modelo de negocio tendrá éxito, esperando a que un producto, marca o servicio se vendan por si solos, y menos empezando. Todo requiere de estrategia, pero, especialmente, de disciplina. No comparto la frase de que esto lo puede volver millonario ‘en su tiempo libre’, si realmente alguna persona quiere resultados, no puede hacerlo a raticos, debe dedicarle el tiempo con responsabilidad, asignando horas a la planificación, preparación y seguimiento de sus ventas, es decir, convertir el negocio en su trabajo, con un horario, tareas y metas que le permitan progresivamente lograr mejores resultados.



Mi segunda consideración es que habitualmente, los videos, audios y literatura se valen del story telling para contarle a los potenciales socios, aliados o como se llamen en cada red, que alguien ingreso al negocio, y trabajaba a raticos, y de un día a otro se convirtió en el referente global siendo el ‘diamante súper estelar galáctico’ que ahora vive en medio de lujos, y eso está bien, pero como lo evidencia la naturaleza, un gema como esta, se forma gracias a un proceso de mucha presión y calor, que transforma un negro, opaco y feo carbón en una de las piedras preciosas más valioso del mundo: el diamante. Así que no te dejes deslumbrar por una casa, viajes y lujos, piensa en que todo esto se puede lograr, trabajando inteligentemente.



Por último, más que motivación con los beneficios que puedes lograr, se requiere de compromiso con la estrategia, los clientes y tu formación. Estoy seguro que el más experto en un tema no logró resultados por pura casualidad, esas personas al igual que los multimillonarios de los negocios tradicionales dedican horas y horas de su día a estudiar, leer, se preparan porque la riqueza por lo general viene pegada del conocimiento, así que para lograr los resultados que deseas en estas redes, si o si, debes invertir en tu crecimiento personal, convertir tu desarrollo en una prioridad, una vez te convenzas y empieces a ver los resultados creerás lo que te digo.



En conclusión todos los negocios son buenos siempre y cuando se combinen, en mi concepto, tres cualidades: pasión, disciplina y creatividad, este trinomio puede volver imparable a cualquiera persona, en cualquier negocio. Ahora, autoevalúate con esas tres palabras, y verás el porqué de los resultados que has logrado.



JUAN CARLOS QUINTERO CALDERÓN

CEO & Founder Gestión de Marketing