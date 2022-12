¿Disminuir el IVA?

Después de tres meses de amplia discusión de la reforma tributaria aparece el senador Miguel Uribe y su partido, Centro Democrático (CD), con una propuesta para reducir el IVA del 19 % al 16 %. La medida luce atractiva, pero es impertinente, inoportuna, irresponsable y promotora de desigualdad, porque debiera propender por equidad, progresividad y más recaudo.



El IVA es un impuesto indirecto que grava el consumo desde hace 60 años. Los impuestos indirectos son regresivos porque su tarifa la paga cualquier persona independiente de su ingreso; por lo tanto, a los menores ingresos les pesa más dentro de su renta. Justamente para atenuar su carácter regresivo se crearon los conjuntos de bienes gravados y excluidos. Dentro de los gravados está la tarifa general del 19%, pero también el conjunto de bienes exentos que tienen tarifa 0%. Nótese que la propuesta del CD es solamente sobre los gravados al 19% y no toca los bienes exentos, lo cual es bueno, pero marca una profunda contradicción por lo siguiente: los bienes exentos permiten descontar el IVA pagado en la compra de materias primas impidiendo que el impuesto afecte el precio de venta, pues el productor como responsable del IVA puede exigir su devolución. En la reforma de Carrasquilla pretendieron pasar bienes exentos a excluidos, los cuales no permiten descontar el valor pagado en la compra de materias primas y por eso se le carga al consumidor final. Esta intención produjo el estallido social y por eso tiene mucho sentido cuestionar la coherencia política de la actual propuesta.



El Conpes 3986 de 2020, creado para sustentar la compensación del IVA, señala que el 10% más pobre aporta 1,8% del recaudo por IVA; mientras que el 10% más rico aporta el 31,6%, esto significa que la reducción de la tarifa beneficiaría más a las personas de mayores ingresos. Por esta razón la medida es impertinente y promueve la desigualdad, pues vale recordar que las personas de menores ingresos compran en lugares que no son responsables de IVA.



Si se toma en cuenta el recaudo, la medida es inoportuna e irresponsable. En el año 2021 se recaudaron 46,6 billones de pesos y casi el mismo valor se ha recaudado este año. Algunas estimaciones indican que la reducción de 1 punto de IVA representa 3 billones, es decir, la propuesta del CD reduciría el recaudo en 9 billones, cuando la reforma tributaria espera recaudar 20 billones.



Si la idea es enviar buenos mensajes a inversionistas y recuperar el grado de inversión perdido durante el gobierno anterior, pues esta medida pone en cuestión la sostenibilidad fiscal y el financiamiento de los programas sociales, que sí benefician a los más pobres, lo que significa otra incoherencia política, pues si al CD le interesara aliviar el bolsillo de los contribuyentes más pobres debieron haber apoyado la reforma tributaria.



Evidentemente la medida es inequitativa y parece más una trampa que una buena estrategia de política fiscal.



JORGE CORONEL LÓPEZ

Economista y profesor universitario

