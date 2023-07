Dolores compartidos

La academia se ha ganado la fama de paquidérmica. Las empresas acuden a las universidades para investigar e innovar, y, en mayor medida, para obtener títulos que sirvan de señales de prestigio y preparación para el mercado. Sin embargo, poco he visto empresas que vengan a las universidades para aprender de cómo lideramos y administramos.



Las universidades, incluyendo las públicas y las privadas sin ánimo de lucro, tenemos que responder por ganancias y gastos, cumplir presupuestos, definir inversiones y responderle a las instancias de gobierno corporativo por el rumbo de la estrategia. Y si bien tenemos muchos de los pecados de las grandes corporaciones, tenemos excelentes prácticas que vale la pena emular en el sector productivo. Hablaré de tres.



La principal operación de una universidad, por lo menos en Colombia, es la docencia. En la mayoría de las universidades, los docentes no son solo profesores, sino también miembros de los equipos de soporte de las universidades. El involucramiento de diferentes instancias de decisión, desde la rectoría, hasta los encargados de compras, matrícula, finanzas entre otros, permite una comprensión profunda y común del corazón de la universidad.



Imagínense el impacto que tendría todo el equipo de una empresa manufacturera participara activa y permanentemente en la producción sin dejar de lado sus otros roles. Se cierran brechas de información y permite tomar decisiones mejores y más rápidos.



Las universidades han tenido que transformarse en los últimos años. En Colombia, hay menos jóvenes y mucha desesperanza. La balanza cambió de un escenario en que las universidades escogían a sus estudiantes, a una en la que los estudiantes nos escogen. Esto podría llevar a una competencia brutal. Y aunque diferenciarse es un imperativo, las universidades trabajamos colectivamente. Hemos construido un sofisticado sistema de evaluación de pares.



Las acreditaciones internacionales, conocidas como ‘coronas’ en las escuelas de negocios, tienen detrás redes de decanos, profesores y directivos que comparten ideas abiertamente y que saben que trabajando de la mano se llega más lejos.



Las universidades llevan siglos trabajando en esquemas de liderazgo horizontales. Cualquier decano o decana sabe que no es jefe de nadie y, que, por el contrario, además del rector, tiene tantos jefes como profesores en su planta. Las decisiones deben discutirse y analizarse colectivamente para que el esquema no se quiebre. Por lo demás, no contar con los insumos de personas altamente capacitadas y reflexivos, como los profesores, sería un desperdicio.



De este trabajo quedan lecciones para las empresas y especialmente para las que están en la economía del conocimiento. Las universidades miramos las buenas prácticas empresariales no solo para estudiarlas y comprenderlas, también para hacer las cosas mejor nosotros. Y la premisa sirve en la otra dirección también. Tenemos que sentarnos universidades y empresas a conversar sobre nuestras organizaciones, hay más de una idea que traduce bien de un sector a otro.



CRISTINA VÉLEZ VALENCIA

Decana Escuela de Administración Universidad EAFIT