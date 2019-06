Economía colombiana seguirá dependiendo del petróleo

Colombia debe incrementar la exploración y producción de hidrocarburos, incluida la de yacimientos no convencionales, para mantener la estabilidad macroeconómica del país, coincidieron este martes expertos reunidos en la conferencia Moody's Inside LatAm 2019 de Bogotá.



“Desde el punto de vista macroeconómico vemos que el sector sigue siendo muy importante para la economía colombiana (...) y por ende el reto en el corto y mediano plazo va a seguir siendo explorar y producir”, afirmó la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Regulatorios de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Alexandra Hernández.



La ejecutiva señaló que el país debe explotar costa afuera y los yacimientos no convencionales, pues calificó como una “realidad y necesidad” para el país sostener sus cuentas macroeconómicas en los próximos años.



“Colombia no tiene madera sino recursos, tiene petróleo y mientras más pronto los saquen, mejor”, subrayó Hernández al defender el uso del “fracking”, tras lo cual agregó que el país debe “recuperar esos recursos que tiene en el subsuelo para garantizar su sostenibilidad macroeconómica”.



El uso del “fracking” en Colombia ha generado una fuerte polémica pues mientras sus defensores aseguran que es necesaria la extracción petrolera por este método para aumentar las reservas que se calcula alcanzan para unos seis años más, sus opositores aseguran que de hacerlo se causará un daño irreparable al medioambiente y a los recursos hídricos.



Por su parte, el gerente de hidrocarburos no convencionales de la petrolera estatal Ecopetrol, Gabriel Combariza Rojas, dijo que la compañía puede disponer de hasta 500 millones de dólares para poner en marcha planes pilotos de "fracking" durante los próximos tres años.



“Ecopetrol se embarcó en este programa de los yacimientos no convencionales hace casi una década (...) la tarea era investigar si había y si había qué tan grande era, y desde entonces estamos hablando de inversiones de 200 millones de dólares para entender el tamaño de ese potencial”, manifestó.



Combariza también se refirió a los posibles daños a las fuentes de agua que puede causar el “fracking”, y señaló que no se va a “competir con la comunidad por el agua potable”, pues se usarán recursos que se encuentran entre 5.000 y 7.000 pies de profundidad.



Al uso del fracking también se refirió el vicepresidente adjunto de Moody's, Renzo Merino, quien dijo que si bien el potencial de extracción de hidrocarburos no convencionales es alto, este no se vería reflejado en las calificación del país hasta dentro de unos cinco años.



“Si lo vemos solamente por un lado económico o fiscal, el desarrollo de esto conllevaría a un gran ingreso de inversiones, eso apoyaría definitivamente el crecimiento del país y también apoyaría las cuentas fiscales”, agregó Merino.



Durante su intervención, Merino detalló que para este y los próximos años Moody's espera que el crecimiento de la economía colombiana sea de entre el 3 y el 3,5 %.



Sin embargo, ese crecimiento podría verse afectado por la poca inversión en infraestructura y proyectos como las vías 4G, así como por la creciente migración venezolana que se calcula que ya suma más de 1,3 millones de personas.



“El tema de la migración venezolana es importante. Que un país reciba a más de un millón de personas conlleva un impacto significativo en el déficit fiscal a corto plazo”, afirmó.



Para enfrentar estos retos, Merino afirmó que el país debe aumentar el recaudo, pues a pesar de las reformas tributarias aprobadas en los últimos años "los ingresos (del Estado) se mantienen constantes".



