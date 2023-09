Economía real

La participación de la industria manufacturera en el PIB de Colombia había alcanzado el máximo de 25% a principios de los años ochenta, gracias a la política de industrialización promovida, con institucionalidad e instrumentos, por gobiernos anteriores.



Desde entonces, se marchitó a niveles de 11,5% al inicio de esta década, porque en los últimos cuarenta años imperó el concepto de que la mejor política industrial era ninguna y que el libre comercio se encargaría de mantener y mejorar la oferta de bienes, mientras desarrollábamos unas teóricas ventajas comparativas.



Al llegar el actual Presidente al poder, prometió impulsar la ‘reindustrialización’, reconociendo que el sector de la transformación de bienes es la mejor fuente de riqueza que puede tener cualquier país. Y aquí hay que incluir no solo a la industria manufacturera, sino también a la construcción, el ‘sector líder’ del Profesor Lauchlin Currie.



Y pasado un año, con los resultados revelados del comportamiento del PIB en el segundo trimestre, el emperador ha quedado completamente desnudo: en el último año el país se siguió desindustrializando, pues la industria manufacturera ya había perdido 0,8% adicional en el PIB y la construcción 0,2% adicional. Un punto porcentual completo!



La producción manufacturera del segundo trimestre de 2023 fue 4% menor que en el mismo período de 2022, y la de la construcción 3,7% menor. Esta administración no acepta que el sector real de la economía está en recesión y que la destrucción de empleo y bienestar se sigue dando, en medio de una reforma laboral que aniquilará medio millón de empleos adicionales y que solo beneficiará a la rancia ministra de Trabajo y sus colegas de las centrales sindicales.



Mientras tanto, los empresarios, los creadores de riqueza, los generadores de empleo, no reciben señal alguna de que haya intenciones de poner en marcha un plan de reactivación, pues no hay equipo económico en funciones, porque los funcionarios actuales siguen leyendo viejos manuales de proteccionismo arancelario, de creación de empresas estatales, de medidas del recetario que no permitió que la economía lograra mínimos niveles de competitividad en el siglo pasado. Claro, ellos están anquilosados en la Economía Histórica.



Algunas respetuosas sugerencias a los tomadores de decisiones: impulsar la construcción de vivienda, apoyar y no castigar a las zonas francas, hacer prospectiva porque parece que a Procolombia se le olvidó para qué fue creado, obligar a Bancoldex a apoyar el desarrollo productivo porque sigue atrincherado en el redescuento y en financiar importadores y portales inmobiliarios, y, aunque no les guste, bajar los impuestos, porque la última reforma ahogó todas las iniciativas de emprendimiento.



También es importante entender que el sector industria y comercio solo recibe 17 centavos de cada cien pesos del Presupuesto General de la Nación, y de ellos, apenas 4,5 centavos son para inversión, porque lo demás es para la burocracia. Como quien dice, chamizos de leña para prender un cohete espacial.



SERGIO CALDERÓN ACEVEDO

​Economista