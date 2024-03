Radiografía de las vías 4G muestra atrasos en el 53,3 % de los proyectos

Treinta proyectos de Cuarta Generación en tres gobiernos se han venido ejecutando de manera paulatina bajo el modelo de Alianza Público - Privada (APP), sin embargo, aunque este parecía el camino para salir del atraso en materia vial, a la fecha solo ocho proyectos están 100% terminados y otros 16 presentan demoras y retrasos. En el plan inicial, estos proyectos, en su mayoría debían estar terminados este año.



De estas 16 obras, 10 debían terminar el año pasado. Por ejemplo, en el caso de la Autopista Conexión Norte, que compromete $2,32 billones en recursos, según Aniscopio, herramienta de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), debía terminar el 16 de abril del 2022, pero aún falta 0,4 % para ello. En los últimos seis meses pasó de 96,9 % a 99,6 %.



Este restante deberá estar finalizado este año. Según la ANI la unidad funcional 1 será entregada por el concesionario en el cuarto trimestre de este año. En Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó, obra que debía terminar el 26 de septiembre del 2022, aún tiene que terminar algunos puntos para dejar 100% la entrega. Actualmente, tiene 96,8 % de avance, apenas 0,2 puntos más que el semestre pasado.

En este caso, según la ANI, la unidad funcional 9 será entregada en el segundo trimestre del año.



Pamplona - Cúcuta también presenta atrasos en las obras. A la fecha tiene un nivel de ejecución del 97,9 %, pero debió terminar la entrega de sus unidades funcionales al 100 % el 7 de noviembre de 2023. Sin embargo, la ANI espera que este año quede terminada. Para el segundo semestre, se espera que las unidades funcionales 3, 4 y 5 estén entregadas.

Otro caso similar ocurre en la Autopista al Mar 2, que cuenta con una inversión en Capex de $ 2,1 billones, tenía que estar listo el 17 de diciembre del 2021. A la fecha, este proyecto cuenta con un avance del 97,7 %, apenas 0,6 puntos más que en julio de 2023. No obstante, este podría quedar listo este año. La ANI aseguró que durante el cuarto trimestre de este año, la unidad 1 del proyecto deberá estar terminada.



En el caso de la Autopista al Río Magdalena 2 podría tardar más en terminar. Según el último corte del Aniscopio la obra está en un avance del 72,2 %, pero esperan que para final de año, se entregue al menos la unidad funcional 2. Esta obra debió terminar el 14 de septiembre de 2023.



En el caso del proyecto por Iniciativa Privada (IP) Cambao - Manizales que tenía tres años para terminar la obra por $ 670.000 millones, está a 4,5 % de hacerlo, sin embargo, la fecha inicial de entrega era el 28 de febrero de 2023. No obstante, vale reconocer que en los últimos seis meses avanzó 9,4 puntos.

En razón de lo anterior, se espera que para el segundo trimestre del 2024 quede lista y entregada la unidad 3, 4 y 5.

Otra IP con una situación similar es Neiva - Girardot, que está en un avance de 99,1 %. Este proyecto debió terminar hace más de tres años, el pasado 20 de diciembre del 2021 pero aún no hay señales que termine pronto. Por último, en el ránking de las obras por terminar, pero fuera del plazo contractual según el Aniscopio, está la Transversal del Sisga, que actualmente está en el 99,5 % de avance.

Las de menor avance

Una de las obras que presenta aún más atraso, y debía estar lista para el 23 de enero del año pasado, era la vía Villavicencio - Yopal, que de julio a febrero avanzó apenas 3,5 %. A febrero, la obra está en 88,7 % de ejecución. Según la ANI, varios tramos de la unidad 1 deberán ser entregados a final de año, al igual que las unidades 2, 3, 4, 5, y 6.



Un avance similar al anterior ocurre en la IP Accesos Norte a Bogotá, una obra por $ 730.000 millones, y que tiene un avance de 85,6%, que debía terminar el pasado abril del año 2023. En la Perimetral del Oriente de Cundinamarca, una obra que debió terminar hace más de cinco años, hoy está en un avance de 43,2 %, porcentaje que corresponde a las Unidades Funcionales 1, 2 y 3, pero no hay niveles de obra registrados en

Estas últimas, según la ANI, estarían a la espera del fallo del Tribunal Internacional que interpuso el concesionario por temas ambientales, pues en los diseños iniciales no se contemplaron aristas que salieron durante la ejecución.



La reina del listado, con más demoras en su ejecución es Bucaramanga - Pamplona, una obra que costó $1,55 billones y debía terminar inicialmente el 21 de junio de 2022, pero con una prorroga el plazo se extendió tres meses más, tiempo en que no se cumplió el compromiso.



Pese a los esfuerzos, está estancada desde hace varios meses en 11,2 % de avance de obra que corresponde al desarrollo de actividades en unidades funcionales. Según la ANI, las demoras en este corredor se deben por decisión de un tribunal arbitral, en el que se suspendieron las actividades correspondientes al plan de obras del concesionario.

Un proyecto que ya tiene el reloj en contra es la IP - Gica, que debería terminar sus obras en un poco más de un mes, hoy apenas va por encima de la mitad de la obra terminada (unidades 1 y 3). Respecto a la unidad 2, está a la espera de concertación de ‘desafectación’ de la unidad funcional por el Laudo Arbitral interpuesto por el concesionario. “Esto dado que no se logró continuar la construcción del paso urbano por Cajamarca y por temas relacionados al incremento de los peajes”, explica la ANI.



Dos sin avance

En el portafolio de Cuarta Generación hay dos obras que no tienen ningún avance: Mulaló - Logobuerrero y Autopistas del Caribe. Esta última, según anunció el Ministerio de Transporte será liquidada de manera anticipada, esto ya que no logró el cierre financiero, lo que impide que pueda ser ejecutada.



Sobre el corredor Mulaló - Loboguerrero, este debía empezar finalmente las obras en junio del año pasado, sin embargo, por diferentes inconvenientes no se ha podido dar arranque.

Paula Galeano Balaguera

Periodista de Portafolio