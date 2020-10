2.500 empresas diarias entraron a usar factura electrónica desde mayo

Desde mayo, 2.500 empresas al día se están acogiendo al mecanismo de factura electrónica en el país, que busca llegar a más de 360.000 al cierre de este año, según la Dian. Y aunque la pandemia no necesariamente aceleró el proceso, sí ha facilitado que más empresas del sector privado entren al proceso más rápido.



Mario Márquez, gerente de facturación electrónica de la Dian, dice que desde la resolución que expidió la entidad en mayo de este año ha acelerado la entrada de las firmas a este proceso, pues a corte de ayer, iban 291.930 contribuyentes que estaban operando bajo esas condiciones, lo que representa el 79% del total de organizaciones que calculan que deben estar habilitadas.



“Estoy agradecido con la pandemia porque la gente se volvió más tecnológica, y los contribuyentes tuvieron más tiempo de ver cómo acogerse al proceso. Esto es clave porque nos acerca a la formalización y este documento electrónico será el soporte de declaraciones de impuestos para las empresas”, agrega Márquez.



Pese a que al cierre del 2019 había 1,6 millones de empresas registradas ante las cámaras de comercio del país, según Confecámaras, la Dian tiene identificadas a más de 360.000 empresas como contribuyentes, lo que deja un espacio para que más organizaciones formalicen sus operaciones. Según el gerente de facturación electrónica de la Dian, “el proceso de transformación digital está ayudando a que varias actividades que tradicionalmente no facturaba lo hagan, como es el caso de las estaciones de servicio, las notarías o incluso los médicos. Esa será una vía para aumentar el recaudo”.



De hecho, la meta del Gobierno es que a través de la digitalización de las facturas haya un mayor control y se pueda incrementar el recaudo por impuestos, ante una coyuntura en la que el Ejecutivo necesita financiar los gastos extra causados por la crisis.



ASÍ HA SIDO EL PROCESO



Hay que tener en cuenta que para que una empresa esté habilitada para emitir una factura electrónica lo puede hacer a través de tres mecanismos. El primero es con un proveedor de software externo, el segundo es con tecnología propia, y el tercero es a través de unas herramientas gratuitas que dispuso la Dian.



No obstante, algunos expertos han señalado que el proceso para las mipymes ha sido más complicado. Eso señala Wendy Andrade, directora regional de operaciones de Gurusoft, una empresa ecuatoriana que opera en Colombia hace más de dos años.



Para la ejecutiva es muy común ver que los grandes contribuyentes, dado su modelo de negocio, adopten sistemas informáticos para poder llevar la contabilidad de cada una de sus empresas y están familiarizados con el proceso de digitalizar las facturas, por lo que lograr el proceso de recibos virtuales es más sencillo.



Sin embargo, comenta que “cuando hablamos de las pequeñas y medianas empresas e, incluso, de profesionales independientes acostumbrados a hacer cuentas de cobro o manejar talonarios de papel son los que más van a sufrir ese cambio”.



Según la directiva de Gurusoft, organización que provee una herramienta para facilitar la recepción y emisión de documentos electrónicos, dos razones impiden que las pymes sean más dinámicas en el cumplimiento de la norma. “Hemos hecho un sondeo y determinamos que muchas de estas pymes todavía desconocen estos plazos de obligatoriedad”, pese a que la Dian ha transmitido la información por diversos canales. Igualmente, considera que este tipo de negocios no ha dado el paso a la transformación digital, y se ha quedado en procesos manuales.



Por su parte, Leonor Buitrago, gerente general de Tailco S.A, una organización dedicada a la producción, distribución de productos de control de acceso de centros de comercio y residencias, cuenta que desde junio empezaron a facturar de forma electrónica y es un proceso que requiere un tiempo de adaptación. “Las ventajas serían para la Dian, ya que en línea puede tener información de nuestra facturación. Para nosotros como empresa, las ventajas no se han visto. Es un cambio en los procesos únicamente”.



A su turno, Manuel Rojas, gerente The Factory HKA Colombia SAS, un proveedor de tecnología para las empresas dice que “en nuestra experiencia ha sido favorable y exitoso, la incorporación de las empresas se ha dado según la correspondencia en los calendarios de obligatoriedad. Sin embargo, muchas empresas han dejado el tema para fechas muy cercanas al límite”, dijo.



Ante ese panorama, la Dian espera que se supere la meta de las 360.000 empresas al cierre de este año. El próximo primero de noviembre será la fecha límite para que se habiliten las empresas y el primero de diciembre será el plazo máximo para las organizaciones del Estado.



ASÍ ESTÁN OTROS PAÍSES



Según datos de Siigo, empresa de software contable, Latinoamérica es la región que lidera el proceso de facturación electrónica al tener aproximadamente 70% de sus países (Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, México, Guatemala, Uruguay, Chile, Honduras, Perú, Bolivia y Costa Rica), con una implementación de la medida. El otro 30% de la región (El Salvador, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela) lo mantiene como una opción, sin desconocer los beneficios y ventajas que tiene.