2021: los grandes hechos en el año de la reactivación

Tras el fuerte impacto de la pandemia en el 2020, el gran protagonista de este 2021 ha sido la reactivación económica, tanto desde el fuerte crecimiento en el PIB que se estima cercano a 10%, como por el aporte que el sector privado ha tenido en ese mejor dinamismo desde los distintos sectores productivos.

Por el camino, distintos sucesos han marcado los últimos 12 meses. Uno de ellos, sin duda, es la vacunación masiva en Colombia y la reciente obligatoriedad del carnet para la reactivación del entretenimiento y los eventos masivos.

También, las distintas operaciones empresariales, desde las recientes opas de los Gilinski por Nutresa y Sura, hasta la venta de ISA o la compra de Familia. Todo ello sin olvidar la reforma tributaria, el consenso del salario mínimo o la crisis de contenedores.

La marca Wom inició operación y arrancó guerra de precios



En abril, el operador Wom anunció la apuesta en marcha de su operación en el país como el cuarto jugador en telefonía móvil. Esta movida, no solo agitó al mercado, sino que llevó a que los usuarios fueran lo más beneficiados con los precios. Pero esta no fue la única noticia que protagonizó este sector durante el 2021, ya que el anuncio por parte de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de declarar a Claro como operador dominante ocupó titulares en los principales diarios del país. Cabe destacar que Tigo también figuró este último año por el número de antenas que encendió en el país, en la que se destacó el despliegue de la antena número 3.000.



Por último, no se puede dejar de lado los anuncios realizados por el Ministerio de las TIC, en el que se encuentra el aplazamiento de la subasta 5G que además ya no se realizará en el Gobierno de Iván Duque.