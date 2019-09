50 mil pesos sería el gasto promedio en el Día del Amor y Amistad

Un tercio de los hogares colombianos no desean festejar el día del amor y la amistad que se celebra hoy, así lo concluyó un estudio de consumo masivo realizado por la firma Kantar.



(Lea: ¿Qué regalarán los colombianos en el Día del Amor y la Amistad?)



Según la investigación, las personas mayores de 50 años son las más renuentes a invertir dinero y tiempo a la conmemoración de la fecha.



(Lea: Amor y Amistad: lo que buscan los colombianos en Google para este día)

No obstante, quienes sí están interesados en la celebración, señalaron que podrían preparar un almuerzo o cena en casa (27%), entregar un obsequio (26%), salir a un restaurante (19%) o salir de viaje u otros (7%).



(Lea: Mujeres dedicarán 17 horas para buscar el regalo de amor y amistad)



Barranquilla es la ciudad donde las familias mostraron tener más intención de realizar algún tipo de actividad alrededor de la fecha, seguida por Medellín. Por su parte, Bogotá, es donde las personas se habrían preparado menos para la celebración, a pesar de que a nivel de comercio, las empresas sí tienen una oferta muy enfocada en la temática.



¿QUÉ REGALARÁN EN LAS CIUDADES?



“Al comparar el día de amor y la amistad con el día de la madre, encontramos que esta fecha es menos celebrada y se obsequian productos más sencillos como chocolates. Las flores y los bonos de almacenes también están en la lista, pero en menor medida. Además, como dato curioso, Medellín es la ciudad donde más chocolates se piensan entregar”, señaló Juan Caro, expert solution manager de Kantar.



En concreto, el 29% de los encuestados que piensan regalar un detalle a sus parejas y/o amigos dijo que elegiría los chocolates, seguido por la ropa, con el 22%; los accesorios, con el 20%; los bonos de almacenes, con el 11%; las flores, con el 10%; y otros productos, con el 11% restante.



En Barranquilla lo que más se piensa obsequiar son ropa y accesorios, a diferencia de Medellín y Bogotá, donde primarían los dulces. De este modo, se calcula que la mayoría de los colombianos gastarían hasta $50.000 en al celebración, con una proporción del 64%.



No obstante, hay quienes planean invertir más dinero, el 27% de los participantes del estudio dijo que destinaría hasta $100.000 en la fecha; el 6% hasta $200.000; y el 3% más de $200.000.



Por otro lado, Fenalco señaló que el medio de pago que más se utilizaría durante la celebración sería la tarjeta de crédito, con una preferencia del 47,7%, seguida por el efectivo, con el 38,5% y la tarjeta débito con el 13,8%.



Así mismo, indicaron que para el 41% de los comerciantes esta fecha es utilizada como una estrategia para salir de los inventarios atrasados.



LOS QUE VIAJAN

​

A pesar de que la mayoría de los encuestados no manifestaron que viajarían, de acuerdo con un sondeo realizado por la agencia de viajes web Despegar.com, cada año hay más interés por visitar otra ciudad en esta fecha.



En ese orden de ideas, los destinos nacionales que más viajeros recibirán este fin de semana, por este motivo, serían Bogotá, Medellín y Cartagena.



En cuanto a los trayectos internacionales, las ciudades más buscadas en la plataforma fueron Nueva York, Miami y Madrid.