‘70% de los CEO en Colombia cree que mejorarán los ingresos’

Cada año PwC presenta su encuesta Global de Presidentes, y ayer entregó el CEO Survey 2021, un sondeo en el que participaron 82 líderes empresariales en el país y 5.000 a nivel global.



Cuando se le consultó a los empresarios, en medio de la pandemia, si para el próximo año consideran que la economía mundial mejorará, 76% de los CEO globales respondió afirmativamente, el mismo porcentaje para Colombia y 77% para Latinoamérica.

Además, la encuesta destacó algunas de las preocupaciones de los empresarios, donde a nivel global prima la crisis sanitaria, pero en Colombia son la inestabilidad social y el crecimiento económico los principales temas.



Carlos Mario Lafaurie, presidente de PwC para Colombia explicó algunos de los resultados de la encuesta y en qué se diferencia la perspectiva nacional a la de los empresarios globales.



Un punto clave de la encuesta es el optimismo de los empresarios, ¿por qué se da esto?

Es importante tener presente que la muestra en Colombia se recogió entre el 5 de enero y el 12 de febrero de este año, han pasado cosas complicadas después de esto, que no están recogidas en las percepciones.



Pero realmente, ese optimismo proviene de que el año pasado fue muy complicado, se apagó la economía para luchar contra la pandemia, y cuando a finales de año llegó la noticia de las vacunas, y con la posibilidad de reabrir, se dio un rebote, y seguramente la economía se va a recuperar.



¿Cuáles prioridades citan los empresarios del país?



Si miramos, uno de los temas es el empleo. Colombia cerró el año pasado con un desempleo de 16%, y en las últimas décadas bajar el desempleo a un dígito ha sido el trabajo de varios años. Pero todo esto que viene va a llevar a que se mueva la economía, y por ende, a generar empleo.



Otro punto es la eficacia del sistema tributario, el nuestro no es eficaz, porque no es suficiente para generar los recursos que el país necesita para financiar los gastos del Estado.



Cuando nos comparamos con la media de la Ocde y de Latinoamérica estamos lejos. Necesitamos una regulación que no sea objeto de modificaciones todos los años, una verdadera política de Estado.



La expectativa de los ingresos es una especie de termómetro empresarial, ¿cómo está esto?



Eso es parte del optimismo. Al comparar la expectativa de Colombia con la de Latinoamérica está prácticamente alineada, ya que el 70% de los CEO encuestados en el país creen que van a mejorar los ingresos en los próximos 12 meses, y a nivel global 74% de los CEO entrevistados creen que van a mejorar los ingresos.



En rentabilidad es más el parecido de Colombia y Latinoamérica, pero no con lo global. A nivel regional y en el país, la mitad de los presidentes de las compañías cree que se va a mejorar su rentabilidad en los próximos doce meses, mientras que si nos vamos a lo global es 65%, dos terceras partes.



¿Cuáles son las principales preocupaciones?



En 2020, en el survey que se hizo con respuestas que se tomaron en 2019, para 89% de los CEO el primer tema era incertidumbre política, seguido por crecimiento económico incierto, inestabilidad social e impacto de la carga tributaria, pero en 2021, la inestabilidad social pasó a ocupar el primer puesto, y de un nivel de 84% a 96%, y eso sin que hubieran pasado siquiera los bloqueos. Era algo que mostraba hacia donde iban las cosas.



Se mantuvo en segundo lugar el crecimiento económico incierto, pero más contundente, incrementó del 86% a 94%; la carga e incertidumbre tributaria se incrementaron en porcentaje y posición, pasaron a un tercer lugar del 84% a 94%, y en ese momento no se había presentado la reforma, pero se sabía que venía.



Otro tema que ha tomado fuerza, como la transformación digital, es la ciberseguridad, el cuidado con la información y las transacciones.



La preocupación de los CEO colombianos era solo 54% en 2017, y pasó en 2020 a 69% y en 2021 a 87%.



¿Y a nivel global?



Se dieron cambios interesantes, cuando se les preguntó en 2019, una crisis global de salud y una pandemia no estaba allí, pero al indagárseles en 2020 sí, y es el primer lugar, y en segunda posición están las ciberamenazas, que el año anterior estaba como cuarto punto de preocupación, y otro elemento que escaló desde el puesto 20 en el 2020 fue la desinformación, que aparece en el puesto número 9.



¿Cómo ven el cambio en los planes de inversión de los empresarios?



Entre las cosas en que van a invertir las compañías en primer lugar está todo el tema de tecnología, la transformación digital, asuntos como la ciberseguridad, y los CEO dicen que también se debe invertir en innovación y desarrollo. Otro punto clave que ha mencionado la mayoría son iniciativas para ser eficientes en los costos.