A 2022, Planeación proyecta sacar 76 documentos Conpes

Los documentos Conpes se han caracterizado por definir lineamientos de política económica y social de mediano y largo plazo en el país, a través de su historia han pasado algunos emblemáticos para Colombia como el de decisiones sobre el programa de apertura económica en 1990, entre otros.



En entrevista con este diario, Daniel Gómez, subdirector Sectorial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) habló sobre la importancia de estos, cuáles se avecinan y qué metas tienen para próximos años.

¿Cuántos tipos de documentos Conpes hay?



Hay de trámite, de importancia estratégica, de política y de crédito.



En los de trámite hay unos que se deben sacar anualmente, por ejemplo, los de repartición de utilidades de empresas del Estado. Los de importancia estratégica, atan vigencias futuras para proyectos.



Los de política, son los gruesos, los que implementan el Plan Nacional de Desarrollo (PND), son políticas de largo plazo. Los de crédito, depende de qué créditos hay con organismos multilaterales.



¿Cuántos hay planeados para los siguientes años?



Para 2020-2022 tenemos planeados 76. De los cuales, 49 son de política. O sea que son como 30 anuales, varía un poco con la agenda de políticas que queramos impulsar.



¿Cuáles han sacado recientemente?



El de logística, el de política de desarrollo espacial y el de transformación digital. Este último creo que va a ser muy importante, es como una continuación del de desarrollo productivo, pero para temas digitales.



¿Cuál es el impacto real de un documento de estos?



Pone a trabajar articuladamente a todo el Gobierno, implica concertar prioridades entre muchas entidades. Los Conpes tienen un impacto grande en términos de visibilizar, comprometer y articular al Ejecutivo y llevarlo un poco al largo plazo.



¿Cuál sería su ‘top’ 5 de Conpes que más impacto han generado en el país?



Uno es el de decisiones sobre el programa de apertura económica, el Conpes 2494 de 1990. Otro es el de desarrollo productivo, creo que ha cambiado las formas del Gobierno de intervenir el sector privado, ese es el 3866 de 2016.



Otro que tuvo mucho impacto fue el del Plan Colombia, ese fueron tres: 3075 (2000), 3081, 3134 (2001). Hay unos importantes de descentralización, ahí hay dos: el 2526 de 1991 de autonomía y apertura regional y el de consolidación de la descentralización, ese es 2788 de 1995.



Hay otros clave, los que crearon Familias en Acción y el Sisbén que son fundamentales para focalizar el gasto social.



¿Cuál es el proceso para hacer un documento Conpes?



Empieza con una solicitud de alguno de los miembros del Consejo Nacional de Política Económica Social (Conpes), que son los ministros del gabinete y el director del DNP. Luego el equipo de Planeación identifica las problemáticas y con base en eso hace el diagnóstico, el Conpes debe estar basado en evidencia. Posterior, se establecen las acciones para resolver cada uno de los problemas.



Durante ese proceso se hacen mesas técnicas con todos los sectores y la sociedad. A mitad de camino, se ponen para comentarios, se reciben y se enriquece el documento. Después se lleva a preconpes, reunión técnica con los viceministros, y luego va al Conpes, se discute y se aprueba.



¿Todos requieren compromiso de recursos?



No siempre vienen atados a nuevos recursos, lo que hacen al interior de los ministerios es priorizarlos para alinearnos y lograr metas comunes. Pero, hay otros que sí y hay unos con vigencias futuras.



¿Cuáles están ahora en comentarios?



Hace poco salió el de la devolución del IVA, tiene un impacto social grande, resuelve un tema de regresividad de impuestos importante y es un ejercicio de focalización con el nuevo Sisbén IV. Este jueves va al Conpes, donde lo aprueban y queda la versión final.



Está el de inclusión y educación financiera. El punto de ese Conpes es trascender un poco del tema de simplemente acceso a una cuenta bancaria, que es como se ha mirado la inclusión financiera hasta ahora, y es más de apropiación de instrumentos financieros de la gente para mejorar su calidad de vida.



Otro es el de tecnologías para aprender, usar estas herramientas digitales para innovar en educación. Este está para llevar a final de mes a sesión de Conpes.



¿Qué otros se avecinan?



Hay uno de crédito del programa Guajira Azul con el BID, son programas con préstamos de organismos internacionales que tienen que pasar por Conpes y se hace un documento donde se plasma como política.



Hay otro de salud mental y bienestar que lleva buen rato en elaboración. Tiene componentes de reducción de violencias de salud mental no vista, no solo desde el punto de vista psiquiátrico, sino holísticamente.



Tenemos el de movilidad urbana y regional que probablemente sale a final de mes también. Ese está relacionado a sistemas de transporte urbano y accesos a ciudades para mejorar la movilidad urbana.



Entre los grandes para este año está el de emprendimiento; ciencia, tecnología e innovación; propiedad intelectual, y de deforestación. Hay unos de ambiente que vienen.



¿El de emprendimiento va en línea con la ley que anunció el Presidente?



Sí, se anunciaron dos cosas: el Conpes y la ley. Hay unos temas que hay que hacer por ley y hay otras que son políticas, se está trabajando en paralelo, pero la idea es que salga el Conpes y después la ley donde se implementan algunas herramientas de esa visión de política de largo plazo.



¿Cuáles serían esos puntos clave que tendría este Conpes?



La idea es lograr generar el ecosistema necesario para que puedan surgir más y nuevas empresas en diferentes sectores. Ahora con la caída del precio del petróleo, esto se vuelve importante para crear otros motores de crecimiento.



Hay varios pilares en ese Conpes: generar habilidades, financiamiento, conexiones del ecosistema y el tema institucional para organizar instrumentos de apoyo al emprendimiento.



¿Cuándo podría salir?



El plan que tenemos es este año, creería que en el segundo semestre.



