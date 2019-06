A la economía no hay que meterle ingrediente político, Duque al Emisor

Con un llamado a la unidad y concentrar esfuerzos en la agenda de crecimiento del país, el presidente Iván Duque respondió a las afirmaciones del gerente general del Banco de la república, Juan José Echavarría, en el sentido de que la polarización le han pasado factura a la recuperación de la economía nacional.



Echavarría hace unos días dijo que “la polarización política no es buena para el crecimiento del país. Los consumidores y los inversionistas se asustan”, luego de presentar el informe de inflación del año.



Duque, en entrevista con La FM, se mostró en desacuerdo con el gerente del Emisor y señaló que las cifras del país muestran otra cosa y un síntoma de ello es el recaudo del país en el primer trimestre del año. “Está por encima casi 10 por ciento frente al año anterior, es decir, estamos teniendo un recaudo proporcional a una economía que se está reactivando”, dijo el mandatario.



Del mismo modo, el Jefe de Estado precisó que la inversión extranjera directa no vinculada a construcción, que creció 17% en el en primer trimestre y fue la más alta de los últimos años, las ventas minoristas, el consumo de hogares, el PIB de obras civiles y la producción industrial muestran que hay una reactivación.



“Cuando yo veo eso, pues digo esa no es la afirmación. Qué hay unos sectores que hubieran podido crecer más, sí, miremos cuáles”, indicó Duque.



Y agregó que “de ahí, a decir que es la polarización, pues me parece que ese no es el caso. Yo creo que es importante que a este tipo de análisis no le metamos el ingrediente político porque el crecimiento es una tarea de todos”.



Finalmente Duque recalcó que la agenda de crecimiento “nos tiene que unir a todos y no meterle a esto ingredientes políticos porque lo que hace es que lleva a que se pierda el foco, que es la reactivación económica”.