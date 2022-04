A último debate, iniciativa que busca proteger a consumidores en línea

A último debate pasó en la Comisión Tercera de la Cámara el proyecto de ley que busca proteger a los consumidores de comercio electrónico en Colombia.

La iniciativa no solo busca eliminar los vacíos que tiene actualmente en el estatuto del consumidor, lo cual impide proteger integralmente a los consumidores en línea sino además crear herramientas jurídicas que protejan a los compradores de problemas como: alteración de precios, bienes o servicios no entregados o no prestados, entrega de producto que no corresponden al comprado, garantías no reconocidas, la no a devolución de dinero, que se exceda el tiempo de entrega, entre otros.

“Hoy los consumidores se sienten indefensos y muchos son víctimas de abusos por parte algunas empresas y vendedores en línea. Esta iniciativa es una respuesta a la gran cantidad de denuncias y quejas por parte de los usuarios de este tipo de comercio ya que no solo brindará herramientas para protegerlos sino además establecerá unas reglas claras para los compradores y vendedores”, afirmó la senadora Nadia Blel, autora de la iniciativa.

Por su parte, la representante a la Cámara Nidia Marcela Osorio, ponente del proyecto de ley indicó que “el crecimiento del comercio electrónico dejó en evidencia que los consumidores del comercio electrónico actualmente están desprotegidos”.

“Este proyecto busca darles dientes a los consumidores para hacer respetar sus derechos”, añadió.

Y es que, según la Superintendencia de Industria y comercio, solo en 2021 se presentaron casi 8500 denuncias por infracciones a los consumidores, de las cuales el 68% se debían a publicidad engañosa.

Si bien, la Ley 1480 de 2011 -Estatuto del Consumidor- comprende ciertas medidas de protección al comprador en medios electrónicos, esta se queda corta ante el actual escenario del comercio virtual en el país, el cual, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, creció más del 300% desde el 2020. Pese a la presencialidad se prevé que en 2022 el sector crezca un 19%.

De hecho, durante la primera jornada del día sin IVA de este año, el valor total de ventas a través de canales digitales fue de más de 697 mil millones de pesos, siendo las categorías más vendidas Tecnología y Moda y Belleza.

