‘Abril fue el peor mes en la historia económica del país’

Andrés Langebaek fue reconocido en los premios 2020 Analyst Forecasts Awards de Focus Economics (que publica informes sobre previsiones económicas para más que 130 países) como el mejor analista económico en Colombia.



Trabaja desde hace 12 años con el Grupo Bolívar Davivienda donde es el jefe de investigaciones económicas. Es economista de la Universidad de Los Andes con maestrías en las universidades de Yale y Carleton. Fue vicepresidente de Anif, estuvo en el Banco de la República, ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y la Corporación Andina de Fomento.



¿Qué tiene en cuenta un analista económico para hacer proyecciones?



Hay que decir que esos temas econométricos son más arte que ciencia. Las canas ayudan pues usualmente para hacer una proyección hay que tener varios modelos, pero los resultados pueden ser distintos, tomar promedios y tener algo de intuición y mirar con el que uno se siente confiando.



Es un tema de ciencia, que vale mucho, pero también el olfato tiene que ver. Enero y febrero fueron buenos, pero nadie tuvo en cuenta esto del coronavirus. Lo más cercano es una economía de guerra en la Segunda Guerra Mundial donde hubo problemas de demanda y de oferta, como le pasó a Europa.



Esa realidad no se puede trasladar porque hoy el mundo es muy interconetado en movimientos de capital y de comercio. Nosotros somos un granito de arena en un mundo de interacciones complejas y la historia no nos enseña mucho de para dónde íbamos. Cuando entendimos que tendríamos confinamiento y que pocas actividades iban a estar abiertas, comprendimos que era catastrófico y fuimos los primeros en decir que tendríamos crecimiento negativo.



Desde mediados de marzo, con las encuestas, sabíamos que se registraría un comportamiento a la baja. Hay consenso que estamos en recesión y abril fue el peor mes de la historia del país, y sigue siendo incierta la magnitud de la caída.



¿Si abril fue el peor mes y con lo que va de mayo, de qué magnitud va a ser la caída de la economía?



Tenemos aproximaciones indirectas de lo que ocurre con indicadores como la inflación, los precios de lo alimentos, y una batería de variables más grandes. En Davivienda tenemos el Índice de gestores de Compras (PMI), que es el indicador más monitoreado y permite ver con algo de anticipación cómo van a ser las cosas.



Por ejemplo, el 8,9% de caída de la industria en marzo es tímido frente a lo que se reportará de abril. El crédito de consumo ha caído mucho y la gente está tratando de no consumir tanto.



¿Y el PMI de abril cómo se comportó?



En abril fue la caída más grande. Pasó de nivel de 50 puntos en febrero a 27,55 en abril. El PMI es un índice compuesto de 5 variables que son producción, pedidos, empleo, inventarios de materias primas y proveedores.



¿Y cómo será el 2021?



Habrá un rebote. Los niveles estarán sujetos al comienzo del fin del confinamiento y el aplanamiento de la curva de contagios, pero es claro que deberíamos tener una situación mucho mejor a la de este año.