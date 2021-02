Accidentes de trabajo bajaron 28,4% en 2020, por la pandemia

Archivo particular

Cifras preliminares indican que el cierre de la actividad productiva en varios sectores debido a las cuarentenas redujo considerablemente los accidentes laborales el año pasado.



De acuerdo con el Observatorio de Seguridad y Salud en el Trabajo del CCS, durante el 2020 se presentaron 451.889 accidentes de trabajo calificados, lo que representa 1.238 accidentes cada día, 51 eventos cada hora. La tasa equivale a 4,47 accidentes por cada 100 trabajadores mientras que en el 2019 se registraron 631.230 accidentes, y la tasa fue de 5,9 por cada 100 trabajadores.



Eso significa que el año pasado se presentaron 179.341 eventos menos; es decir, una variación porcentual del -28,4 % entre los dos periodos. Sin embargo, el organismo aclaró que los datos no son definitivos porque no se han contabilizado los últimos días de diciembre.



Las actividades económicas con mayores tasas de accidentalidad son: agricultura, ganadería, caza y silvicultura (13,62 accidentes de trabajo por cada 100 trabajadores); minas y canteras (10,50), industria manufacturera (6,81), construcción (6,40), eléctrico, gas y agua (6,39). Por su parte, las actividades económicas con las tasas más bajas fueron: financiero (0,95), educación (1,02), administración pública y defensa (1,68), inmobiliario (3,24), servicios comunitarios, sociales y personales (3,50).



Respecto a las enfermedades laborales que presentaron las tasas más altas fueron: servicios sociales y de salud (5.215 enfermedades laborales por cada 100.000 trabajadores), inmobiliario (235), minas y canteras (206), industria manufacturera (206), agricultura, ganadería, caza y silvicultura (203). Las actividades con las tasas más bajas son: construcción (43), eléctrico, gas y agua (68), educación (99), comercio (109) y financiero (115).



Por su parte, frente a los sectores con las tasas más altas de mortalidad laboral se presentaron las siguientes: minas y canteras (52,40 trabajadores muertos por cada 100.000 trabajadores), eléctrico, gas y agua (13,07); servicios sociales y de salud (8,99); transporte, almacenamiento y comunicaciones (7,32). Las actividades con las tasas de mortalidad más bajas fueron: financiero (0,29), educación (0,56), hoteles y restaurantes (1,61), comercio (1,79) inmobiliario (2,48).



Las enfermedades laborales en el sector salud tuvieron un incremento considerable, pasando de una tasa de 73,3 enfermedades laborales por cada 100.00 trabajadores en 2019 a una tasa de 5215 enfermedades laborales por cada 100.000 trabajadores.

El informe no incluyó la siniestralidad laboral del trabajo en casa, pero la entidad avanza en la investigación sobre el tema.



La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha reseñado que con motivo de la pandemia el 71% de los empleadores tienen dificultades para adaptarse al trabajo a distancia y el 65% de estos dicen que ha sido complicado evitar que los empleados se desmoralizaran.



Para esto, la OIT señala que para el trabajo en casa hay unos aspectos de gran importancia para abordar en materia preventiva: las características y adaptación del puesto de trabajo, aspectos psicosociales y de comunicación y algunos aspectos organizacionales relacionados con la relación del empleado y el empleador.