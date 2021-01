Acemi propone agilizar el plan de vacunación contra el covid-19

El Gobierno continúa con los preparativos para poner en marcha el Plan de Vacunación contra la pandemia de covid-19, que de acuerdo con el Ministerio de Salud, iniciaría en febrero con los primeros grupos priorizados.

Esta semana la cartera presentó para comentarios el proyecto de decreto que servirá como marco jurídico para el Plan, tras lo cual, Acemi, el gremio que representa a las principales EPS, emitió una carta al Ministerio con observaciones en torno a esa hoja de ruta para la vacunación.



“Todas las propuestas apuntan a aligerar trámites, a aligerar requisitos, para que la vacunación ocurra lo más rápido posible, y ese es el objetivo al que apuntamos con nuestras recomendaciones, apoyando la estructura general del decreto”, explicó Gustavo Morales, presidente ejecutivo del gremio.



La misiva propone, entre sus puntos, que se establezcan estrategias diferenciales para la vacunación para los diferentes municipios, según su cantidad de habitantes.



En ese sentido, el gremio de las EPS sugiere iniciar el esquema de inmunización con las 15 ciudades que tienen más de 500.000 habitantes en el país, sin desconocer los grupos de población definidos y priorizados por el Gobierno, y que se integre y unifique la operación con puestos de vacunación en las IPS para atender a toda la población, independiente su afiliación a determinada EPS,



“El decreto tiene previsto que las personas solo se pueden vacunar en los puestos autorizados para su EPS, pero consideramos, dado que esto no se le paga a las EPS, ni es un servicio que prestan, que las personas deberían poder vacunarse en cualquier lugar que esté habilitado, que se flexibilice que los puestos de vacunación tengan que pertenecer a la red prestadora de determinada EPS”, expuso Morales.



Una vez cubiertas estas poblaciones, se propone continuar con las que tienen más de 200.000 personas y, finalmente, con las que tienen menos de 200.000 habitantes.



Para que en los municipios pequeños y en las zonas rurales dispersas se pueda optimizar el proceso, y hacer un mejor uso de lo recursos y capacidades, se propone que se adelanten simultáneamente las fases de vacunación.



“El Gobierno designó una priorización por grupos, y tiene su lógica, pero creemos que en los municipios pequeños no es necesaria, y se corre el riesgo de que se desperdicie la capacidad de vacunación. Se puede optimizar la logística en municipios pequeños”, propuso el líder gremial.



Según Morales, el sistema de citas puede ser efectivo en grandes ciudades, pero también una limitante en este tipo de poblaciones. Por lo que Acemi propone que en estas zonas se viabilice que las personas que eventualmente lleguen a los servicios de vacunación sin cita puedan ser vacunadas, y así también agilizar el proceso.



Esta priorización por tamaño de los municipios se propone en concordancia con la necesidad de mantener la cadena de frío que requiere la vacuna de Pfizer, que será la primera en distribuirse, y dado que son las ciudades con mayor concentración de contagios.



Otro punto de la carta aborda el manejo de la información para la vacunación. Por un lado, las EPS sugieren que para evitar la duplicidad de fuentes, reportes y formatos sobre la población, todo el sistema se centralice exclusivamente en la plataforma PAIWEB, y con la app Mi Vacuna covid-19.



Esto debido a que algunos entes territoriales, como es el caso de Bogotá a través de su Secretaría de Salud, han dispuesto del uso de aplicativos diferentes.



Además, que se permita consultar a las EPS en tiempo real las actualizaciones en el PAIWEB, y se les entreguen los permisos y autorizaciones necesarias para ello.



En cuanto a la app Mi Vacuna covid-19, la misiva sugiere que opere como un sistema de agendamiento de citas interactivo que les permita a las personas o a las IPS agendar o modificar su cita, y donde incluso el mismo usuario pueda escoger la IPS más cercana al lugar de residencia.



VACUNACIÓN OBLIGATORIA



Otro de los fundamentos de la carta es que se considere la posibilidad de hacer jurídicamente obligatorio para las personas la vacunación contra el virus. Esto sumado a una estrategia nacional para aclarar a las personas la importancia de la inmunización, que deberá ser financiada dentro del plan.



“Sé que es un gran debate, pero alguien tenía que proponerlo, y es que la vacunación sea obligatoria. Creemos que ese derecho a negarse a vacunar es válido en circunstancias normales, pero no de pandemia”, aclaró Morales.



Laura Lucía Becerra Elejalde

Redacción Portafolio