Activan portal para consultar los turnos de la vacunación

La página web mivacuna.sispro.gov.co fue activada por el Ministerio de Salud para que los colombianos puedan informarse, consultar y postularse en lo referente a la vacunación contra la covid-19.



(Ya está activa la plataforma Mi Vacuna, ¿Cómo usarla?).

“Luego de 5 horas de desplegado el portal Mi Vacuna, 434.000 colombianos han consultado el portal y 15.000 se han postulado. Son más de medio millón de ingresos el primer día, e incluso a las tres horas había 1.262 entradas por minuto”, explicó el ministro de Salud, Fernando Ruiz.



La página, que está dividida en tres componentes: información, consulta y postulación, contiene información referente al Plan Nacional de Vacunación, los criterios de priorización y el consentimiento informado.



(Desde la próxima semana podrá consultar cuándo se vacunará).



Los ciudadanos pueden buscar en qué etapa de priorización de la vacunación están y también podrán postularse ingresando unos datos adicionales que permitirán, bajo ciertos criterios, determinar si puede estar en otra etapa del proceso.



Como Colombia está en etapa preparatoria para la inmunización, están disponibles los datos de las personas en la etapa 1, adultos de 80 años o más y, a partir del lunes 8 de febrero, estará el talento humano de salud en la primera línea de atención del covid-19. Además, ya se podrá consultar lugar, fecha y sitio de vacunación.



“Se aclara que no es necesario registrarse en Mi Vacuna para inmunizarse, serán las IPS las que ingresarán la información de la población de acuerdo con la etapa en la que esté el Plan de Vacunación”, explicó el ministerio de Salud.



Luego estarán los de la etapa 2, que son el resto de los trabajadores sanitarios y los mayores de 60 años.



UTILIDAD Y FUNCIONAMIENTO



Errores, datos incorrectos o fallas en el portal fueron algunos de los reportes de los colombianos una vez la página entro en servicio.



Si bien no fueron todos los casos, a varias personas les figuraban incongruencias en las fechas de nacimiento, número de cédula o la página se caída antes de poder postular si un ciudadano que cumple con los requisitos de priorización.



“El aplicativo ha podido soportar el nivel de consultas, y a medida que pase el tiempo, vamos a ir cargando diferentes grupos poblacionales para que se postulen. El 81% de las instituciones de salud han reportado su talento humano primera linea” destacó Ruiz.



Aunque “no es necesario registrarse en la página web, esto sí será un apoyo para validar en qué etapa nos encontramos, y cuando las IPS reporten la información, será clave para poder visualizar el lugar, fecha y hora de vacunación”, explicó Víctor Muñoz, director del Dapre.



Ante esto, se registraron varias quejas de los usuarios ante una supuesta falta de coordinación. “Las personas de vacunación de la EPS no están enteradas del plan. Fui a mi EPS y pregunté si ellos van a aplicarla, llegué al área y las personas me explicaron que hasta ayer a las 3 p.m., ellos no han sido notificados de nada. Que la EPS sí tiene la logística y la experiencia para el tema, pero que no les han informado y que no hacen parte de ningún plan de distribución sobre el tema”, dijo uno de ellos.



Gustavo Morales, presidente de Acemi, gremio que agrupa 10 EPS en el país, señala que es importante respetar el orden de priorización y actualizar los datos en las EPS.



El proceso de agendamiento para la vacunación está en cabeza de las EPS y en el 90% de los casos se hará por medio de una llamada a los usuarios en la que se coordina la fecha en la que el medicamento será aplicado.



ACCESO A TODOS



En el caso de que una persona no tenga el acceso a un dispositivo con internet y esté dentro de la población priorizada, el Ministerio de Salud definió una ruta que inicia con una llamada a la línea 192, para obtener su agenda o información, para luego acudir a la IPS el día de la cita.



En el caso de personas con limitación, se hará vacunación en casa o en el sitio de larga estancia para adultos mayores; se dispondrán de puntos para inmunización masiva y en sitios rurales se harán jornadas de vacunación a través de sus IPS públicas o privadas.



​EJEMPLOS EN LA REGIÓN



En México, el Gobierno también lanzó la plataforma ‘Mi vacuna’, donde se habilita el registro de ciudadanos mayores de 60 años para poder recibir las dosis, pero la plataforma colapsó, según se dijo, por la alta afluencia en el portal, reportando 50.000 personas por minuto.



Otro ejemplo del uso de una web para que los ciudadanos consulten las vacunas la tuvo Uruguay con la aplicación Coronavirus.uy, que le permite al usuario que ya reciba la vacuna conocer cuál es la marca, cuántas dosis y la fecha en la que le fue aplicada. Uno de los diferenciales es que permite contar con un pasaporte sanitario.



Y en Perú se están desarrollando tres aplicaciones para el área logística, el vacunador y el ciudadano.