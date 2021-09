Actividad económica, a 6,7% del nivel pre-crisis: Ocde-Google Tracker

La actividad económica en Colombia sigue mejorando respecto al fuerte golpe que sufrió durante el 2020 por cuenta de la pandemia del coronavirus, pero esta aún no logra recuperar los niveles que registraba antes de que estallara la crisis.



Según el índice de seguimiento casi en tiempo real que compila la Ocde, denominado ‘Weekly Tracker’, cuyo último dato recoge la semana del 22 de agosto, la actividad económica del país se encuentra un 6,7% por debajo de la tendencia previa a la pandemia.



Llama la atención además que el indicador para Colombia ha presentado un pequeño deterioro en las últimas dos semanas, pues mientras que inició el mes de agosto tan solo 3,6% bajo el nivel precrisis, este dato casi se dobló hasta el ya mencionado 6,7%.



Como explica el economista de la Ocde, Nicolás Woloszko, “el indicador proporciona estimaciones del PIB semanal en tiempo real en función de los datos sobre las búsquedas realizadas a partir de Google Trends. Según sus últimas cifras, la actividad en Colombia se ha recuperado a buen ritmo de la tercera ola de contagios desde más o menos un 10% por debajo de la tendencia anterior a la crisis a mediados de mayo a alrededor del 3% a principios de agosto, aunque la cifra bajó a alrededor de 6% por debajo en la última semana del mes”.



De esta forma, en efecto, las cifras actuales de Colombia son mucho más positivas que las que se registraron en algunos momentos especialmente del año pasado, cuando el Weekly Tracker de la Ocde puntuaba por encima de 20% por debajo del nivel previo a la crisis, entre marzo y mayo.



Según José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, hay todavía varios factores que impiden que la actividad vuelva a los niveles prepandemia.



Según el experto, “esto se explica básicamente porque especialmente el sector servicios no se ha recuperado completamente. Ha habido un gran avance, pero varios sectores aún trabajan a tres cuartos, o por los cambios de hábitos no despegan, como ocurre con el hotelero, pues los eventos presenciales y los viajes no han vuelto por completo. Este es tan solo un ejemplo entre muchos que quizá aún demoren en repuntar”.



Eso sí, López pronostica que en algún momento del tercer trimestre ya se podría estar recuperando el nivel previo a la pandemia, compensado por algunos que ya están por encima.



Cabe apuntar que aunque Colombia ha presentado una mejora importante, es el país que se encuentra más rezagado de la región entre todos los que analiza el indicador de la Ocde.



Este es el caso por ejemplo de Chile, que se encuentra tan solo 0,5% de su nivel prepandemia. También Argentina (-1,7%), Brasil (-1,8%) y México (-4,9%) presentan una actividad más cercana a la que se registraba antes de la crisis que la de Colombia.



Algo similar ocurre a nivel mundial, pues EE. UU. está 2,57% por debajo de su tendencia anterior, España 2,5%, Corea del Sur 0,5%, India 0,8% y Rusia un 2,4%. Incluso, Sudáfrica es uno de los pocos países cuyo dato ya está por encima del dato precrisis, 0,2%.



En estos momentos, de los 46 países que analiza el indicador de la Ocde, hay tres que presentan una actividad más lejana de la prepandemia que Colombia: Nueva Zelanda (-12,9%), Indonesia (8,6%) y Estonia, con un -7%.



Pese a la caída reciente, los expertos no creen que se de un empeoramiento sostenido de la actividad.