Actividad económica moderó su crecimiento en agosto

La actividad económica del país viene mostrando resultados favorables en los últimos meses, y en agosto registró una dinámica positiva con un crecimiento de 13,2%, según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). Pese a ello, en ese mes se vio una “moderación” en las cifras frente al ritmo que traía de julio.



Así lo reveló ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en la entrega de su reporte para agosto del indicador. En este, la autoridad estadística destacó como el indicador, si bien mostró un crecimiento importante frente a agosto de 2020, se ubicó por debajo del dato de julio, que incluso fue revisado al alza, a 14,4%.



Según destacó el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, dicho crecimiento de 13,2% se encuentra casi dos puntos por debajo de las expectativas de los analistas, y en relación con julio presenta una contracción intermensual de -1,9%, mientras que en julio la economía había registrado un impulso de 3,2% frente al mes inmediatamente anterior.



“Tenemos una senda de estabilidad en el crecimiento desde mayo, pero no se está manifestando como una estabilidad en las variaciones mensuales, pues estamos volviendo a observar una contracción, que confirma la moderación del ritmo de la economía”, indicó Oviedo.

Esta reducción se explica por algunos sectores, que tuvieron un mes menos dinámico, y destaca especialmente el caso de las actividades financieras y de seguros como la única subrama con una variación anual negativa, con un dato de -3,9% frente a agosto de 2020.



“Las actividades profesionales, científicas y técnicas junto al de actividades artísticas y de entretenimiento están presentando una reducción en su impulso en esas dos ramas de actividad”, dijo también Oviedo.



LOS SECTORES



En agosto fue referente el aporte de las actividades terciarias y de servicios a la economía, responsables de 68% del valor agregado. Estas contribuyeron en 10,7 puntos porcentuales a la variación total del mes, y registraron una variación anual de 15,4%.



El director del Dane indicó que dentro de estas están todas las actividades de comercio, alojamiento, transporte y servicio de comida, así como todos los servicios, y que estos aportaron la mayoría de puntos porcentuales para el crecimiento en agosto del ISE.



“El impulso de las actividades terciarias en agosto de 2021, frente a agosto de 2020, fue relativamente menos importante que el que sucedió entre julio de 2021 y julio de 2020. Por eso está mostrando un resultado intermensual negativo de 1,5%. Estamos por encima de los niveles prepandemia, pero solo 3,1% de más debido a un menor impulso de las actividades de servicios”, aclaró el director de la entidad estadística.



Justamente el sector que más se ha recuperado frente a las cifras prepandemia es el de servicios, comercio, transporte y alojamiento y servicios de comida.



Si se compara el indicador con los datos de febrero de 2020, para el que se toma el ISE como un valor de 100. Este se ubicó en agosto en 103,1, lo que lo sitúa 3,1% por encima del dato precovid. Las actividades secundarias tienen un rezago de 3,9 puntos, y las primarias aún se tiene un rezago de 9,08 puntos con relación a la del inicio de la pandemia.



En el caso de las manufacturas y la construcción, que hacen parte de las actividades secundarias, estas componen el segundo grupo que más aporta a la economía, pues pesan aproximadamente 19% del valor agregado de la economía.



Según el director del Dane, desde mayo vienen presentado un comportamiento relativamente estable, tras recuperarse en marzo y abril, con lo que en agosto el subgrupo creció 12,5%.



“Las actividades de edificación no residencial son las que están llevando a que se amplíe la brecha porque la velocidad de edificaciones no residenciales y obras civiles tuvieron indicadores negativos”, explicó Oviedo.



Finalmente, y aunque son el grupo que tiene un mayor rezago con relación a los datos prepandemia, las actividades primarias, entre las que se encuentran las labores agrícolas y pecuarias, así como las extractivas y de minería sí incrementaron su velocidad de crecimiento, pues en julio estaban creciendo 1,1% y pasan a 2,2%. Estás dos actividades pesan el 13% del valor agregado y para agosto están contribuyendo con 0,3 pps.



“Si se sintetiza la dinámica de las tres ramas de actividad vemos que llevamos 4 meses con una tendencia estructuralmente estable, en que las actividades terciarias están siendo impulsaras de la dinámica de la actividad económica, creciendo al 15,4%, las secundarias crecen al 12,5% y las primeras que están creciendo 2,2%”, concluyó Oviedo.



Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, “los datos son positivos pues lo que muestra el Dane es que la producción en Colombia ya está en niveles prepandemia, es decir, de acá en adelante lo que podemos esperar es una recuperación más robusta de la actividad económica”.



Sin embargo, el economista destacó que “esta recuperación no es homogénea entre todos los sectores”, y destacó que especialmente la construcción no residencial y obras civiles están muy rezagadas con respecto a los niveles prepandemia, casi un 10 % por debajo.



“Esperamos que el próximo año esto se solucione, especialmente cuando los precios de las materias primas bajen un poco”, dijo Olarte.

