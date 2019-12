Aéropostale abrirá cinco tiendas en el país el otro año

En 2016, la marca de moda americana Aéropostale decidió cerrar sus tiendas propias en el país, luego de haber arribado en 2013. Entre las razones explicadas en su momento estaban el efecto cambiario (devaluación) y la desaceleración que enfrentaba la economía en su momento.



No obstante, a finales de noviembre de este año, la firma volvió al país para escribir una nueva historia mediante un franquiciante diferente al de la vez pasada, JL Fashion Club, el cual abrió su primera tienda en Medellín.



Miguel Ribadeneira, gerente de ventas y operación de la franquicia, explica en qué consiste el plan de expansión de Aéropostale en Colombia y las expectativas que tienen en este mercado.



¿Dónde queda ubicada la primera tienda?



Queda en Viva Envigado, en Medellín. La abrimos el 29 de noviembre de este año.



¿Por qué les interesó Colombia?



Nos parece atractivo por el tamaño del mercado y porque tiene muchas ciudades grandes. Además, cuenta con un público amante de la moda y las marcas americanas.



¿Cuál es el plan de expansión?



Vamos a empezar con cinco tiendas en las cuales, entre los próximos destinos que estamos revisando, se encuentra Bogotá, Cali y una ciudad en la Costa.

También tenemos entre los planes iniciar en febrero las ventas en las cadenas de tiendas, inicialmente en los puntos de Éxito. De estos, vamos a iniciar con unos 10 puntos inicialmente en grandes ciudades del país.



¿Las tiendas propias las abrirán en centros comerciales?



Inicialmente, sí. Y entraremos a través de los formatos de los Viva del Éxito. Iremos viendo a medida que avanza el plan de expansión porque, por ejemplo, en ciudades pequeñas hemos tenido éxito con los puntos ubicados directamente en la calle.

Cuando hay regeneración urbana hay un buen pretexto para abrir en este tipo de espacios.



¿Cuándo empezarán a entrar a las otras ciudades?

​

Con las tiendas propias es un plan que tenemos entre marzo y noviembre del próximo año. Todavía no hemos definido con exactitud la fecha de las próximas aperturas porque estamos terminando de construir el plan.



¿Cuáles son las características de los espacios que están buscando?

Son tiendas de entre 100 y 140 metros cuadrados, principalmente serán en centros comerciales porque necesitamos de un tráfico importante para poder operar.



¿Cuáles son las proyecciones de ventas de la primera tienda en Medellín?



En el primer año esperamos tener unas ventas de US$410.000 dólares.



¿Y con las otras aperturas?



Totalizando los seis puntos propios que esperamos tener en Colombia en el transcurso del próximo año, la expectativa de la facturación anual, incluyendo la venta al por mayor en las cadenas del país como el Éxito, es de US$4 millones.



Inicialmente, ¿Cuántos empleos están generando?



Estamos dando empleo a ocho personas. De estas hay seis en la tienda y dos son administradores. Esperamos que ese dato suba a 40 con la apertura de las otras tiendas. Ahora, también estamos haciendo producción local.



¿Cuánto están produciendo en el país?



En principio, un 30%. Esto más que todo para la parte de ‘denim’. Lo estamos haciendo en Medellín. La idea nuestra es buscar sinergias no solo comerciales, sino para aprovechar la capacidad productiva que tradicionalmente ha tenido Colombia. De esto, una parte la estamos llevando para Ecuador. Se está produciendo bajo la marca Aéropostale.



¿En unidades cuánto es?



Al año son 30.000 unidades, de las cuales se está quedando 20% en Medellín y lo demás se está llevando a Ecuador. En 2020 esto va a subir a 60.000 unidades. Principalmente son prendas ‘denim’ y ‘fashion’ de dama, como blusas.



¿Pensarían en invertir en una planta?

​

Por lo pronto, no. Lo estamos haciendo con fábricas de Medellín.



OTROS PLANES DE LA FIRMA



El directivo de la franquicia que trajo nuevamente a Aéropostale al país comentó que están mirando la posibilidad de abrir la tienda virtual de la marca en Colombia, sirviendo esta como la base regional de la misma. “Nuestro plan de e-commerce será la base de andina. Probablemente estará para julio”, dijo.



De otro lado aseguró que la inversión total va a ser de US$1,5 millones lo cual se distribuirá entre la compra de mercancía y la infraestructura de las tiendas. “Esto irá creciendo a medida de que haya más aperturas de puntos propios”, añadió. Por último, dijo que quieren contribuir a la economía local con la generación de empleos en las tiendas y en producción.



Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com