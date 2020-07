Aeropuertos ‘aterrizan’ protocolos para despegar

Antes de que el Ministerio de Salud expidiera la resolución 1054, que fija los parámetros de bioseguridad para reactivar la aviación comercial en el país, los concesionarios y administradores de los principales aeropuertos nacionales pusieron en marcha una serie de medidas de protección al contagio de la covid-19, que en buena medida, coinciden con lo establecido por las autoridades de salud. Incluso, en algunos casos, los controles son aún más exigentes que los señalados en los protocolos oficiales.

Pese a estos avances, todo indica que el primer vuelo comercial con pasajeros, poscuarentena, no se realizaría antes de un mes o 45 días, debido a que el reinicio de operaciones dependerá una larga lista de factores, incluyendo un plan piloto que involucre a todos los actores de la cadena, empezando por las autoridades aeronáuticas, aerolíneas, aeropuertos, alcaldes, gobernadores, personal auxiliar y proveedores de servicios, entre otros.



Fuentes del sector aseguran que la reanudación de los vuelos no solo es un asunto de protocolos en aviones y aeropuertos, sino que depende de la voluntad política de los alcaldes de las respectivas ciudades, y de las mismas autoridades de salud, de acuerdo con el nivel de contagios locales.



Adicionalmente, los vuelos deben acordarse entre al menos dos ciudades de destino, porque de nada sirve que un aeropuerto reabra sus operaciones si no hay un previo acuerdo con las autoridades de la ciudad a donde busca volar.



Por ejemplo, aunque el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, es el punto de conexión aérea con la mayoría de ciudades del país, la posición expresa de la alcaldesa Claudia López, en el sentido de no permitir, por ahora, la reapertura de la terminal aérea, será un impedimento para la reapertura de los vuelos hacia la capital del país en los próximos días. Por ahora, los aeropuertos de Bogotá, Medellín y Cali, tienen prácticamente lista la logística para la operación aérea en tierra, a fin de integrar la cadena y reiniciar así los vuelos nacionales, en una fecha que aún no ha sido fijada por el Gobierno.



RIGUROSO ALISTAMIENTO



Mientras el país sigue atento a la evolución del virus y los vuelos siguen cerrados, los aeropuertos avanzan en los preparativos para garantiza la bioseguridad de los viajeros, a través del cumplimiento de los protocolos.



Ricardo Lenis, gerente de la Aerocali, concesionario de la operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, dijo que aún si se reactivan los vuelos, este año no se cubrirá ni siquiera la mitad de todos los pasajeros movilizados el año pasado. Agregó que los primeros vuelos serían a Bogotá, y habría entre dos y tres frecuencias diarias.



El ejecutivo dijo que si el aeropuerto de Rionegro, que sirve a Medellín, se reabre, será posible hacer entre uno y dos vuelos diarios a esa ciudad. También se podría pensar en un vuelo diario a Cartagena, si se dan la condiciones y uno más en el día a Pasto y otro a Tumaco, en Nariño.



EL DORADO



Opaín, concesionario del aeropuerto El Dorado, ha implementado medidas como la revisión de la documentación para ingreso y uso de tapabocas, toma de la temperatura,más de 1.000 dispensadores de gel antibacterial,482 lavamanos con 280 dispensadores de jabón, 40 lavamanos portátiles en las zonas públicas, 40 tapetes de desinfección de zapatos yuso de elementos de protección para los trabajores.



De igual forma 120 canecas para disponer los residuos biológicos: tapabocas y guantes,10 termómetros digitales sin contacto, para medir la temperatura, áreas en migración para atender procesos de tamizaje, instalación de una carpa de aislamiento para casos sospechosos de covid-19.



Al igual que corredores térmicos con nueve cámaras termográficas para toma automática de la temperatura rápida, verificación de documentos de viaje sin contacto con Auto-entrega de equipaje, puertas biométricas en migración (Bioming), pasaporte biológico con información personal actualizada cada cuatro días, y comunicación permanente con los pasajeros.



Con la campaña ‘En El Dorado nos cuidamos todos de la covid-19’, limpieza de superficies 10 veces al día, desinfección de salas de espera, tapetes y mobiliario y 225 acrílicos como barreras de protección instalados en puntos de atención al público.



Andrés Ortega Rezk, gerente de Opain, aseguró que El Dorado quiere ser referente y brindar tranquilidad a los pasajeros y a la comunidad aeroportuaria.



AEROPUERTO DE CALI



El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira, tiene listos sus protocolos de bioseguridad ante la posible reactivación de vuelos nacionales. Estos serán presentados hoy ante la Aeronáutica Civil.



Ricardo Lenis, gerente de la Aerocali, concesionario a cargo de la operación del Bonilla Aragón afirma que todos los pasajeros tendrán que usar tapabocas y llegar sin acompañantes.



A todos los pasajeros se les tomará la temperatura y habrá 12 lavamanos portátiles. En los puntos de detectores de metales habrá una persona del aeropuerto encargada de la requisa correspondiente.



En la sala de embarque, las filas de los asientos tendrán uno vacío para garantizar el distanciamiento social. Al momento de abordar, los pasajeros serán llamados en grupos y guardando los dos metros de distancia. No se podrá guardar equipaje de mano en los compartimentos superiores de la cabina. La maleta debe llevarse debajo de cada silla o en la bodega.



No se suministrarán alimentos ni bebidas durante los vuelos, ni habrá revistas ni entretenimiento en las pantallas de los asientos. Lenis dijo que durante estos 100 días de la cuarentena o aislamiento obligatorio se dejaron de operar 6.860 vuelos nacionales en el Bonilla Aragón y 1.274 vuelos internacionales.





UN PILOTO CON SIMULACIÓN



Sara Ramírez, gerente del concesionario aeroportuario Airplan (que maneja los aeropuertos de Rionegro, Medellín, Montería, Quibdó, Carepa y Corozal), explicó en que se trabaja en el montaje de todas las medidas para atender los protocolos ordenados por el Gobierno Nacional. “Empezaremos a probar protocolos con simulación de vuelos”, dijo.



Hasta el momento, por ejemplo, han sido implementados protocolos como garantizar dos metros de distancia en diferentes lugares del aeropuerto, tener instrumentos necesarios para tomar temperatura, contar con lugares de aislamiento para casos sospechosos y garantizar lugares para desinfección y lavado de manos.