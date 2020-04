'AFP están en capacidad de responder por pensiones de afiliados'

En un comunicado de nueve puntos, Asofondos reiteró que las AFP están en capacidad de responder por las pensiones de sus afiliados y rechazó algunas interpretaciones al Decreto 558 expedido por el Gobierno.



En ese sentido, el gremio señaló que tampoco comparte el argumento según el cual dicho traslado era necesario para enfrentar los riesgos de una posible descapitalización de algunas pensiones de retiro programado.



"Desde hace mucho tiempo, ha pedido en forma reiterada que, en caso de necesidad, se permita acceso de pensiones con riesgo de descapitalización al Fondo de Garantía de Pensión Mínima", indicó.



Asimismo, recalcó que no comparte la politización que se está haciendo del monto a trasladar a Colpensiones y ha pedido respetuosamente que se defina prontamente y se haga pública la fórmula que la determina.



"Asofondos alerta a la opinión pública sobre una campaña de desinformación que, en forma malintencionada y además contradictoria, está diciendo que los altos rendimientos de los fondos de pensiones son de los grupos financieros y no de los trabajadores; que la rentabilidad histórica de los Fondos de Pensiones ha sido nula, contra la evidencia que muestran las cifras de la misma Superintendencia Financiera; que el Decreto 558 de la Emergencia Económica se emitió por la incapacidad del régimen de ahorro individual para manejar los riesgos financieros", puntualizó



Acá el comunicado:



1. Las AFP han estado pagando puntualmente, durante muchos años, las pensiones de más de 109 mil personas por la modalidad de Retiro Programado, en el régimen de ahorro individual, que sí cuenta con fondos de respaldo a las pensiones. Luego de realizar dichos pagos durante un tiempo prolongado, este fondo aún asciende a 28,1 billones de pesos. De estos pensionados, el Decreto 558 obliga a trasladar los recursos de más de 20 mil afiliados de salario mínimo, quienes cuentan con cerca de 5 billones de pesos de ahorro.



2. Estos 20 mil pensionados tenían la garantía y la disposición de las AFP para seguir recibiendo su pago de forma vitalicia y, en ningún momento Asofondos solicitó al Gobierno Nacional realizar una conmutación pensional o un traslado de la obligación de pago de dichas pensiones a Colpensiones.



3. El gremio había planteado a las autoridades económicas que, en caso de enfrentar riesgos de descapitalización futuros y muy poco probables, algunos retiros programados pudiesen acceder al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que cuenta con unos $24 billones. Este fondo fue creado con el propósito de subsidiar una pensión de salario mínimo a quienes no alcanzan a obtener un ahorro suficiente para financiar dicho monto, pero sí tienen la edad de jubilación y han cotizado 1.150 semanas. Desde su inicio, este fondo se ha financiado con un aporte de 1,5% del ingreso base de cotización de todos los afiliados, incluyendo quienes hoy reciben una pensión de un salario mínimo. Por esta razón, consideramos que dichas pensiones deberían tener acceso a dicho fondo.



4. Por las razones expuestas, Asofondos y las AFP no comparten las voces que argumentan que la única alternativa, ante posibles riesgos de descapitalización de algunos retiros programados, fuese su traslado a Colpensiones. Si bien los recursos del fondo de Retiro Programado han sufrido una pequeña desvalorización este año, (el valor del fondo solo ha caído 0,18% desde el 1º de enero), los rendimientos acumulados de este portafolio en el pasado han sido sustanciales, con una cifra de más de 10 billones desde inicio de multifondos, y el crecimiento del portafolio desde 2019 en más del 26%.



5. De la misma forma, también rechazamos interpretaciones de esta medida como un salvamento de las AFP, que han demostrado total solidez y responsabilidad en la administración del ahorro de más de 16 millones de afiliados.



6. Las mismas autoridades han afirmado que el traslado de recursos servirá para que el Gobierno, frente a la suspensión de las cotizaciones a pensiones en Colpensiones, pueda tener un alivio fiscal y aminore el costo de la caída de ingresos de esta entidad.



7. Asofondos también rechaza, en forma enérgica, la politización que se quiere hacer del monto a trasladar desde los fondos privados a Colpensiones. En ese sentido, le hemos pedido respetuosamente al Gobierno Nacional definir prontamente y hacer pública la fórmula de dicho cálculo.



8. Con el Fondo de Garantía de Pensión Mínima se otorga el único subsidio que tiene el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, RAIS, que va solo a pensiones de un salario mínimo. Es importante decir, entonces, que este subsidio se autofinancia en el RAIS y no depende de recursos del presupuesto nacional, a diferencia de lo que sucede en el Régimen de Prima Media, que presenta un déficit considerable, financiado por el presupuesto nacional, y que en gran parte está causado por los elevados subsidios otorgados a pensionados de ingresos altos.



9. Finalmente, Asofondos rechaza y alerta a la opinión pública sobre una malintencionada campaña de desinformación en curso que, por lo demás en forma contradictoria, está afirmando lo siguiente: a) Las rentabilidades de los fondos de pensiones han sido muy elevadas y son para los grupos financieros, cuando en realidad sí han sido muy elevadas (8% por ciento real) pero son propiedad de los trabajadores colombianos; b) Las mismas fuentes, sin ninguna vergüenza, se contradicen al afirmar que las rentabilidades han sido nulas, contradiciendo a la misma Superfinanciera de Colombia; c) Esas mismas fuentes afirman que el Decreto 558 se expidió para favorecer a las AFP, cuando Asofondos no pidió su expedición.