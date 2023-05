Leche y café, sectores con más riesgo por actividad del Nevado

Luego de un mes de decretarse la alerta naranja por la recurrente actividad sísmica emitida por el Nevado del Ruiz y que continua presentando anomalías térmicas y de emisión de ceniza, la situación de emergencia pone en riesgo tanto a los habitantes de los municipios y veredas cercanos, como al agro colombiano.



De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), “la actividad del volcán Nevado del Ruiz continúa en nivel naranja lo que indica que existe una probabilidad de que en días o semanas haga una erupción mayor a las que ha hecho en los últimos 10 años”.



Sin embargo, las verdaderas afectaciones en materia de agricultura han sido las evacuaciones, que dificultan la productividad, en especial en el sector lechero, que si bien fue uno de los renglones más perjudicados con el desastre en Rosas, Cauca, ahora se le suma el del nevado del Ruiz.



De acuerdo con Felipe Pinilla, presidente de la Asociación de Productores de Leche (Analac), el reto ante una evacuación se traduce en que todo el sistema de producción también se tendría que movilizar, hecho que resulta “prácticamente imposible”, lo que desemboca en dejar un hato abandonado que genera riesgos y pérdidas.



“Las medidas anunciadas por el gobierno de evacuar personas y permitir que diariamente vuelvan a sus predios a trabajar en sus hatos, aunque no deja de ser riesgosa para las personas, permite mantener la actividad productiva. También permite no descuidar sus predios, hatos, equipos ante riesgo de robos”, dijo Pinilla.



Ahora bien, considerando una erupción similar a la de 1985, el sector de los cafeteros manifestó que dentro de la zona cafetera el lugar más afectado sería el área cultivada en la cuenca del río Claro (municipio de Villamaría), que es afluente en el río Chinchiná.



Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), otros de los departamentos que tendrían efectos de los materiales emanados por el volcán ante una eventual erupción son Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.



Adicionalmente, aseguraron que han evidenciado cuatro tipos de daños en follajes, ramas, tallos, en flores y frutos, tales como quemazones en estas partes del árbol, frutos secos y reventados, abrasiones, áreas deprimidas y muertas.



Por su parte, Jorge Enrique Restrepo, director ejecutivo de Corpohass, otro de los sectores afectados por la emergencia volcánica, manifestó que es posible que la producción de aguacate baje, pero no ahora.



“Los cultivos de Tolima, como los de Herveo, son los que más se pueden afectar si hay erupción. Al igual que los de Caldas, por su cercanía al Nevado y proximidad a fuentes hídricas”, dijo.

¿Qué dice la autoridad?

De acuerdo con Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), actualmente se están llevando a cabo los protocolos en materia de evacuación de personas con el Gobierno, al igual que la evacuación de animales en coordinación con los gremios.



“Lo que se ha venido haciendo es socializar con el Gobierno las acciones que ellos puedan realizar con los sectores agrícolas”, dijo Bedoya.



De igual manera, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se han reunido con cada uno de los sistemas regionales de gestión del riesgo de Tolima, Risaralda, Quindío y Caldas. “Con ellos hemos hablado de una instrucción principal y es que hay

que salvaguardar vidas humanas, por eso el traslado de las familias campesinas hacia los albergues oficiales es fundamental”, dijeron.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio