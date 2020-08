Agro: una actividad con cifras positivas en medio de la crisis

Foto: archivo particular

Aunque la economía colombiana atraviesa la peor crisis de la historia, el PIB rural crecería este año entre 2% y 2,5%, es decir, más o menos lo mismo que el año pasado. Esta situación obedece a que la actividad agropecuaria figura entre las exenciones del Gobierno para el aislamiento obligatorio, lo que les ha permitido a los productores mantener sus labores ininterrupidamente. Sin embargo, el sector ha notado una reducción de la demanda, en especial de alimentos para alta cocina, debido al cierre de los restaurantes.



Portafolio habló con el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea, sobre el balance de los primeros dos años del Gobierno.



Según el funcionario, el programa bandera del presidente Iván Duque en el sector agropecuario es “Agricultura por contrato”. Producir, aumentar productividad y procesar son tareas importantes, pero lo es mucho más comercializar los productos y hacerlo a precio justo. El ministro Zea dice que la meta oficial es tener 300.00 productores vinculados al programa.



“Hoy tenemos, al corte de julio pasado, 60.049 registrados. Sin embargo a raíz de la pandemia hemos tenido que ajustar el programa. Ante esta situación comenzamos a trabajar a través de plataformas electrónicas, las cuales se anticiparon dos o tres años, pues hasta ahora no habían tenido una efectividad como la están logrando en estos momentos. Actualmente tenemos casi 7.000 productores inscritos para la comercialización de productos en vía electrónica o digital”.



Según el Ministro, en el programa de Agricultura por contrato hay 516 aliados comerciales que compran las cosechas a través de este sistema y se han hecho negocios de aproximadamente $838.000 millones durante el gobierno del presidente Duque. “Hay que ser muy sinceros, en estos contratos hemos venido aprendiendo de lo que sucede en la vida real”, dijo.



Otro punto importante para el sector es el fortalecimiento del control sanitario, porque este permite mayor admisibilidad de productos locales en los mercados internacionales. “Nuestra meta es llegar a exportaciones de más de US$3.000 millones anuales de productos agropecuarios no tradicionales, es decir, sacando café, banano y flores”, dice Zea . “En esto se ha trabajado mucho con el ICA, Agrosavia y la Unidad de Planeamiento Agropecuario (Upra). También hemos trabajado en la reducción de trámites para diferentes actividades del sector agroindustrial y se comenzó en un piloto con la cámara de alimentos de la Andi, especialmente para los registros de alimentos balanceados. También hicimos un trabajo importante en el tema del fusarium R-4, que ataca al banano, en unión con los productores de Urabá y Magdalena, para evitar que la enfermedad continuara expandiéndose y por eso la hemos logrado concentrar únicamente en la zona de La Guajira, donde apareció”.



El ministro dijo además que en el control de la fiebre aftosa este año se recuperó la certificación de la Organización Internacional de Epizootias para que Colombia sea declarado país libre de aftosa con vacunación. “También conseguimos que nos aceptaran la zonificación del país, lo que significa que si en algún momento resulta un brote en cierta región, la declaratoria de la enfermedad opere solo en esa zona y no en todo el país. Todo esto nos ha permitido dar un paso hacia el proyecto del presidente Duque de aumentar las exportaciones agropecuarias y de diversificar la oferta exportadora. Nuestra meta es lograr 48 nuevas admisibilidades de diferentes productos en el mercado externo de las cuales ya tenemos un 26 aprobadas”.



Las exportaciones agropecuarias en el 2018 fueron 5’166.000 toneladas, en el 2019 llegaron a 5’347.000 y en lo que va de este año a julio ascendieron a 2’740.000 toneladas. “Nosotros esperamos que en el segundo semestre se dinamicen las exportaciones del sector. Tenemos la esperanza de aumentar los despachos de aguacate Hass al mercado de China, en donde ya hicimos nuestro debut con este producto.



Lo mismo esperamos con la carne de res. Este año hemos exportado, a junio, un 50% más que en el mismo período del año pasado, en toneladas. Ahora Estamos buscando la llegada al mercado de Rusia que es muy importante para nosotros. También esperamos lograr la admisibilidad del mango y el pimentón en EE. UU. este año”.



“En febrero de 2021 tendríamos la apertura del mercado de aguacate Hass en Corea del Sur, al igual que de lima Tahití”, concluyó Zea.



‘EL AGRO HA CUMPLIDO’



El ministro de Agricultura dice que el sector le ha cumplido al país su misión de producir alimentos durante la emergencia y, además, es uno de los sectores menos afectados por la presencia de la covid-19, gracias a que esta activIdad ha permanecido abierta, para atender la demanda.. “Esto se dio por los productores sino por los comercializadores, procesadores, vendedores al detal y cadenas alimenticias”. El ministro dice que el PIB del sector crecerá este año entre 2% y 2,5%.