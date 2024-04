Caficultora 'borrada' de asamblea nacional pide respeto por institucionalidad del FNC

A la coyuntura cafetera se le suma un nuevo desafío por cuenta de la organización de la Asamblea Nacional Cafetera que llevará a cabo el gobierno de Gustavo Petro, el próximo 3 y 4 de abril.



Si bien desde la cartera de Agricultura se ha destacado que el evento tiene como objetivo el diálogo de concertación, diferentes figuras del sector no fueron invitadas a la Asamblea, como por ejemplo la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) y a su vez, a Ana María Falleco, una caficultora del Valle del Cauca.



Falleco, en comunicación con Portafolio, aseguró que le envió una misiva al presidente Petro indicando todos los motivos por los cuales hoy en día se debe respetar la institucionalidad de la Federación.



Vale la pena recordar que fue el primer mandatario quien solicitó la renuncia del gerente de turno, Roberto Vélez Vallejo y una vez los cafeteros escogieron como su nuevo timonel a Germán Bahamón, al presidente pareció no agradarle la decisión.



De acuerdo con lo mencionado por la caficultora, con base en lo que se ha dicho sobre crear una nueva agremiación con los caficultores colombianos, no resulta tan viable teniendo en cuenta que la FNC es una persona jurídica legalmente constituida que “ha demostrados durante 100 años su eficiencia”.



“El Presidente de la República podría avanzar sobre una institución que está creada, que funciona, que tiene subes y bajas por el mismo tema del negocio, pero que es una herramienta que puede utilizar para movilizar los recursos que quiere del sector agropecuario”, agregó la caficultora.



Adicionalmente, detalló que actualmente se le está dando credibilidad a personas que no ven los avances de la institución. “No citaron a los comités municipales del país y a los comités departamentales a decirles al menos qué se va a hacer, a hablar del sector. Invítenos a la fiesta a todos porque se le olvidó a alguien invitar a la Federación Nacional de Cafeteros”, aseguró.



Ana María Folleco, caficultora del Valle del Cauca. Cortesía

Según la carta enviada por la caficultora vallecaucana, con los actos del Gobierno, parece ser que los productores “son poco visibles para el Gobierno”, olvidando, además, que los invitados de la Asamblea son cooperativas y asociaciones, que de acuerdo con Folleco, fueron creadas por la Federación.



“A mí me parece que hay desconocimiento del Gobierno de qué es el gremio. El gremio es una organización múltiple de empresas. Y quien le dio vida a las cooperativas fue la Federación. Las cooperativas tienen aportes del comité departamental y además recursos avalados por el Fondo Nacional del Café para la garantía de compra”, insistió.



Es por está razón que la caficultora concluyó afirmando que “¿por qué dividir las partes? ¿Por qué dividir los sectores? ¿Para qué? Si somos un todo. Ojalá que al Presidente los árboles le dejen ver el bosque. No los ignore. No somos partes. Pero cuando usted divide las partes, a cada parte le va diciendo algo que quiere oír, algunos van creyendo ese tema”.



