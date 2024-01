‘La seguridad es un llamado reiterativo sin cesar’: Asocaña

El sector de la caña ha sido uno de los más afectados por las situaciones de inseguridad, extorsión, secuestros, violencia e incluso asesinatos en el país. Claudia Calero, presidenta de Asocaña, en conversación con Portafolio, aseguró que desde el gremio se viene trabajando mancomunadamente para contribuir a la gestión de la justicia, así como también, han destinado investigación para el cultivo con el fin de fortalecer la productividad.



¿Cómo avanzan en materia de seguridad?



Sin seguridad no hay desarrollo. Si no tenemos seguridad en las regiones, definitivamente no podemos lograr nada. Este es un llamado reiterativo que hemos venido haciendo sin cesar. Al Gobierno le hemos dicho que es necesario que a las regiones llegue la seguridad. A la par debe de llegar justicia.



Es necesario que esa dupla efectivamente se dé. Si no hay justicia, hay impunidad y esto genera más violencia. Se deben establecer acciones urgentes, contundentes y que de verdad se haga algo. Cada vez estamos perdiendo más oportunidades en las regiones.



¿Tienen acercamientos con el Gobierno?



El Gobierno al suroccidente y en el norte del Cauca llegó con la mesa de diálogo. Estamos haciendo esfuerzos para que se puedan estructurar canales de diálogo y consensos.



¿Cuáles son las cifras?



A la fecha hemos tenido 5 trabajadores asesinados, 9 heridos y 4 secuestrados. Esto es en relación a nuestra población trabajadora nos duele y precisamente nos hace poner una voz fuerte. Ellos son miembros de comunidades que en reiteradas ocasiones dicen que necesitan protección para sus derechos fundamentales. A la vida, a la libre movilidad, al trabajo y a la libre empresa.



¿Qué iniciativas trabajan con la comunidad?



Hemos venido trabajando de forma continua con las comunidades en la identificación de iniciativas productivas, desde sus usos y costumbres y que ya hayan sido puestas en marcha y qué les falta poder para poder ser exitosas. Sabemos hacer empresa y eso es en lo que nos hemos venido enfocando. Trabajamos con ellas hace un poco más de dos años y podemos decir que ya están identificadas, estructuradas. Además sabemos cuáles son esas acciones que deberíamos emprender en conjunto para que en un próximo momento, estas organizaciones puedan tener empresas comunitarias exitosas, generadoras de empleo, de bienes, servicios y productos que puedan suplir los mercados internos, pero también que sean exportables.



¿Cómo fue la producción?



Venimos desde el año 2021 hasta el primer trimestre del 2023 con un fenómeno de La Niña, que efectivamente generó efectos importantes en los campos cultivados de caña. Nos estamos reponiendo de lo que eso nos dejó.



Si bien tuvimos algunos efectos, esto no limitó nuestra producción y el abastecimiento del mercado interno. Pasamos de producir 2,1 millones de toneladas de azúcar en el año 2022 a 1,9 millones de toneladas en el 2023. Se afectó, pero no hubo problemas en el suministro al mercado interno.



Continuamos con nuestra oferta exportable de alrededor de 650.000 toneladas a más de 60 países.



¿Están preparados para las regulaciones de la UE?



Hemos venido trabajando en la senda de la sostenibilidad y es por eso que hoy día en los mercados internacionales la producción de azúcar colombiana se diferencia, por mejores prácticas que estamos estableciendo en temas ambientales, sociales y también laborales. Somos un sector que está muy preparado para estas oportunidades.



¿Cómo enfrentan El Niño?



En un trabajo conjunto de todo el sector empezamos a capacitar a nuestros agricultores en el manejo del recurso hídrico. Establecimos en el marco de la agricultura 4.0 acciones de inteligencia artificial, innovación, ciencia y tecnología. Nuestros agricultores hoy pueden tener en su celular una herramienta que les está dando en tiempo real información para determinar cuándo regar, con cuánto y hacer otras acciones que propendan porque ese recurso hídrico se protege.



Con esta información en una herramienta que administra nuestro centro de investigación, Cenicaña, nos da las indicaciones de cómo proceder. Eso ha significado para nosotros, que en los últimos 10 años, hayamos reducido 50% del consumo de agua para riego.



Producen bioetanol...



Estamos mostrando que la agroindustria está en la senda de la transición energética a partir de la producción de bioetanol. Un combustible limpio obtenido a partir de la caña de azúcar que puede ser utilizado para la movilidad sostenible. Esto demuestra que existen oportunidades para la transición energética. También podríamos estar produciendo biogás a partir de la vinaza.



Tenemos la oportunidad de unos 80 millones de metros cúbicos de biogás, que podría estar sustituyendo el 40% de ese combustible en el suroccidente. Hoy entregamos al Sistema Interconectado Nacional cerca de 860 megavatios de energía, que llega a ese sistema y que diversifica ese portafolio de energía.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista de Portafolio